В интернет попала база данных пользователей сервиса анонимной СМС-верификации

Эксперты канала «Слив из приватных каналов» рассказали, что база данных сервиса была добыта с помощью фаззинга: программное обеспечение тестируется путем перебора параметров, при котором в приложение направляют заведомо неверные данные и анализируют реакцию программы на них, чтобы обнаружить ошибки. Ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» компании КРОК Александр Черныхов отметил, что такая уязвимость сервиса говорит о том, что оно не тестировалось или тестировалось поверхностно.