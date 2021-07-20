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В интернет попала база данных пользователей сервиса анонимной СМС-верификации

Ведомости

База данных клиентов сервиса анонимной верификации sms-activate.ru появилась в свободном доступе в Telegram, сообщил Telegram-канал «Утечки информации». «Коммерсантъ» сообщил, что в базе указаны имена пользователей сервиса, адреса электронной почты, IP-адреса, частичные номера платежных карт и суммы платежей.

Такие сервисы предоставляют клиентам мобильные номера во временное пользование, например, для анонимной верификации в соцсетях. Рост числа подобных сервисов спровоцировал появление закона об обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.

По данным sms-activate.ru, ежедневная аудитория сервиса составляет до 17 000 человек, каждый день появляется около 1500 новых пользователей. Представители сервиса не ответили на запрос издания. Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что в утекшей базе данных около 163 000 уникальных записей, около 50 000 из них валидны.

Эксперты канала «Слив из приватных каналов» рассказали, что база данных сервиса была добыта с помощью фаззинга: программное обеспечение тестируется путем перебора параметров, при котором в приложение направляют заведомо неверные данные и анализируют реакцию программы на них, чтобы обнаружить ошибки. Ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» компании КРОК Александр Черныхов отметил, что такая уязвимость сервиса говорит о том, что оно не тестировалось или тестировалось поверхностно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных