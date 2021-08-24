«Коммерсантъ» узнал об утечке 1,3 млн сканов паспортов клиентов Oriflame

База паспортных данных более чем 1,3 млн российских клиентов Oriflame выставлена на продажу, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные теневой базы RaidForums. На сайте косметической компании сообщается, что 31 июля и 1 августа она была подвержена серии кибератак, что привело к несанкционированному доступу к информационным системам компании.