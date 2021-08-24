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«Коммерсантъ» узнал об утечке 1,3 млн сканов паспортов клиентов Oriflame

Ведомости

База паспортных данных более чем 1,3 млн российских клиентов Oriflame выставлена на продажу, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные теневой базы  RaidForums. На сайте косметической компании сообщается, что 31 июля и 1 августа она была подвержена серии кибератак, что привело к несанкционированному доступу к информационным системам компании.

«Oriflame усилила меры кибербезопасности и расследует инцидент при участии правоохранительных органов», — отмечается в сообщении Oriflame. В пресс-службе компании изданию не ответили. При этом в сообщении отмечается, что кибератаки не затронули номера банковских счетов, телефонов, пароли и коммерческие операции пользователей.

Как уточняет издание, продавец базы данных имеет доступ к клиентам из Грузии и Казахстана. Он и заявлял, что в его руках данные участников системы из 14 стран. 

База из 1,3 млн копий сканов паспортов на черном рынке обойдется в сотни тысяч долларов, оценил управляющий RTM Group Евгений Царев. По поддельным документам можно взять микрозаем, зарегистрировать домены в зоне .ru, сим-карты или кошельки платежных систем, пояснил Царев. 

В 2020 г. в открытый доступ попали данные 19 млн клиентов и работников компании Avon, а в 2019 г. из-за уязвимостей облачного сервиса в открытый доступ попали около 100 000 записей клиентов Herbalife, включавшие имена, телефоны и адреса электронной почты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных