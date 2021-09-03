Ракета Alpha взорвалась вскоре посте старта в США

Ракета Alpha разрабатывается с 2014 г. На сайте компании говорится, что ракета должна будет выводить на орбиту 1 т полезного груза за раз, что намного меньше, чем, например, загрузка SpaceX Falcon 9. По мнению Firefly Aerospace, одним из отличий Alpha от других ракет является более устойчивая к трещинам и утечкам топливная система, построенная из композитов из углеродного волокна, предназначенных для содержания переохлажденного жидкого кислородного топлива.