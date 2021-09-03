Ракета Alpha взорвалась вскоре посте старта в США
«Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты Alpha. По мере сбора дополнительной информации будут предоставляться дополнительные сведения», — говорится в сообщении. Запуск ракеты производился с базы ВВС Ванденберг в четверг в 18:59 по местному времени (05:59 мск).
Ракета Alpha разрабатывается с 2014 г. На сайте компании говорится, что ракета должна будет выводить на орбиту 1 т полезного груза за раз, что намного меньше, чем, например, загрузка SpaceX Falcon 9. По мнению Firefly Aerospace, одним из отличий Alpha от других ракет является более устойчивая к трещинам и утечкам топливная система, построенная из композитов из углеродного волокна, предназначенных для содержания переохлажденного жидкого кислородного топлива.
Пандемия коронавируса и другие обстоятельства отложили запуск ракеты в 2020 г. Это был ее первый испытательный полет, который продлился 2 с половиной минуты. Компания в феврале заключила контракт с НАСА стоимостью $93,3 млн на доставку научных приборов на Луну в 2023 г. с использованием посадочного модуля Firefly Blue Ghost.