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Ракета Alpha взорвалась вскоре посте старта в США

Ведомости

Космическая ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась во время первой фазы подъема, сообщила компания в своем аккаунте в Twitter. По данным Spaceflightnow, ракета взорвалась через 2,5 минуты после старта.

«Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты Alpha. По мере сбора дополнительной информации будут предоставляться дополнительные сведения», — говорится в сообщении. Запуск ракеты производился с базы ВВС Ванденберг в четверг в 18:59 по местному времени (05:59 мск).

Ракета Alpha разрабатывается с 2014 г. На сайте компании говорится, что ракета должна будет выводить на орбиту 1 т полезного груза за раз, что намного меньше, чем, например, загрузка SpaceX Falcon 9. По мнению Firefly Aerospace, одним из отличий Alpha от других ракет является более устойчивая к трещинам и утечкам топливная система, построенная из композитов из углеродного волокна, предназначенных для содержания переохлажденного жидкого кислородного топлива.

Пандемия коронавируса и другие обстоятельства отложили запуск ракеты в 2020 г. Это был ее первый испытательный полет, который продлился 2 с половиной минуты. Компания в феврале заключила контракт с НАСА стоимостью $93,3 млн на доставку научных приборов на Луну в 2023 г. с использованием посадочного модуля Firefly Blue Ghost.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных