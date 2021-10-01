Власти Москвы потратят ₽175 млн на систему поиска контактировавших с COVID-19

Издание отметило, что, судя по условиям тендера, власти хотят организовать розыск контактировавших с больными коронавирусом. Для этого исполнитель должен будет разработать блок «Розыск – контактные лица». В документах нет информации, как власти планируют разыскивать этих людей. В ДИТ пояснили, что под розыском имеется в виду, что человека должны предупредить о контакте с больным коронавирусом и необходимости изолироваться. Также к нему должны приехать медики для обследования и взятия анализов. В департаменте отметили, что не будут использовать для этого данные о геопозиции устройств граждан.