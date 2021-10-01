Власти Москвы потратят ₽175 млн на систему поиска контактировавших с COVID-19
Мэрия Москвы направит 175 млн руб. на модернизацию Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), чтобы глубже анализировать данные по заболеваемости COVID-19 и находить людей, контактировавших с больными., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные площадки «Росэлторг».
Такой тендер был размещен 24 сентября, работу нужно выполнить за 410 дней. Заказчиком работ выступает «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения», подконтрольный департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы.
Исполнитель должен будет добавить в ЕМИАС модуль «Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией», с помощью которого можно будет в реальном времени анализировать потоки пациентов с подозрением на коронавирус, собирать результаты ПЦР-тестов и КТ-исследований, местоположение больных, данные о зараженных пенсионерах и детях.
В рамках тендера исполнитель должен будет разработать блок «Контактные лица в образовательных организациях». С его помощью власти будут получать данные о заболевших школьниках, преподавателях и тех, кто с ними контактировал. Модуль будет интегрирован с информационной системой «Московская электронная школа».
Издание отметило, что, судя по условиям тендера, власти хотят организовать розыск контактировавших с больными коронавирусом. Для этого исполнитель должен будет разработать блок «Розыск – контактные лица». В документах нет информации, как власти планируют разыскивать этих людей. В ДИТ пояснили, что под розыском имеется в виду, что человека должны предупредить о контакте с больным коронавирусом и необходимости изолироваться. Также к нему должны приехать медики для обследования и взятия анализов. В департаменте отметили, что не будут использовать для этого данные о геопозиции устройств граждан.
Власти Москвы в 2020 г. создали приложение «Социальный мониторинг» для сбора данных по заболеваемости коронавирусом. С его помощью можно отследить местонахождение больных и штрафовать их при нарушении карантина. В декабре 2020 г. стало известно о масштабной утечке персональных данных переболевших москвичей. Было возбуждено уголовное дело. В ДИТ сообщили, что утечка произошла по вине сотрудника, обрабатывавшего данные.