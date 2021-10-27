Softline планирует привлечь в ходе IPO $400 млн
IT-компания Softline определила параметры первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Мосбирже. Цена предложения составит $7,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР), что является нижним ценовым диапазоном размещения. Компания разместит более 53,3 млн бумаг. В результате сделки Softline надеется привлечь $400 млн.
Средства будут направлены на финансирование сделок по слияниям и поглощениям, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели, отметили в компании.
Торги ГДР Softline начались на LSE в 10:00 по мск, по состоянию на 12:17 цена за бумагу составила $7,38. Начало торгов на Мосбирже запланировано на 1 ноября. В сообщении компании отмечается, что торговая площадка включила ГДР компании в первый уровень списка котируемых бумаг.
Помимо новых ГДР действующие акционеры компании представят 8 млн уже выпущенных ГДР в качестве опциона допразмещения. Продающими акционерами выступает непосредственно Softline Group основателя компании Игоря Боровикова, а также инвестиционные фонды Da Vinci Private Equity Fund, Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund и Zubr Capital Fund. Продающие акционеры и некоторые другие акционеры компании не смогут продать акции в течение 180 дней после IPO. Для руководства Softline этот период составит 360 дней.
Копания Softline была создана в 1993 г., спустя два года стала авторизованным партнером Microsoft. Представительства компании открыты в более 50 странах, в том числе в США, Восточной Европе и Азии. Компания занимается ИТ-услугами и кибербезопасностью. О планах провести IPO компания сообщила в сентябре, писал Forbes. О планах провести IPO в Москве и Лондоне поставщик IT-решений Softline впервые объявил в конце сентября.