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Softline планирует привлечь в ходе IPO $400 млн

Ведомости

IT-компания Softline определила параметры первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Мосбирже. Цена предложения составит $7,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР), что является нижним ценовым диапазоном размещения. Компания разместит более 53,3 млн бумаг. В результате сделки Softline надеется привлечь $400 млн. 

Средства будут направлены на финансирование сделок по слияниям и поглощениям, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели, отметили в компании. 

Торги ГДР Softline начались на LSE в 10:00 по мск, по состоянию на 12:17 цена за бумагу составила $7,38. Начало торгов на Мосбирже запланировано на 1 ноября. В сообщении компании отмечается, что торговая площадка включила ГДР компании в первый уровень списка котируемых бумаг. 

Помимо новых ГДР действующие акционеры компании представят 8 млн уже выпущенных ГДР в качестве опциона допразмещения. Продающими акционерами выступает непосредственно Softline Group основателя компании Игоря Боровикова, а также инвестиционные фонды Da Vinci Private Equity Fund, Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund и Zubr Capital Fund. Продающие акционеры и некоторые другие акционеры компании не смогут продать акции в течение 180 дней после IPO. Для руководства Softline этот период составит 360 дней.

Копания Softline была создана в 1993 г., спустя два года стала авторизованным партнером Microsoft. Представительства компании открыты в более 50 странах, в том числе в США, Восточной Европе и Азии. Компания занимается ИТ-услугами и кибербезопасностью. О планах провести IPO компания сообщила в сентябре, писал Forbes. О планах провести IPO в Москве и Лондоне поставщик IT-решений Softline впервые объявил в конце сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных