Бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку в течение трех лет
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал принятие в первом чтении законопроекта, которым предлагается обязать бизнес хранить внутреннюю переписку в течение трех лет и по запросу предоставлять ее правоохранительным органам. Об этом пишут «Известия».
Как отмечается в законопроекте, речь идет о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц. В первом чтении законопроект может быть принят в ноябре, а вступить в силу уже в 2022 г.
Зампред думского комитета Анатолий Выборный сообщил изданию, что «для оперативно-розыскной деятельности могут быть необходимы сведения, передаваемые по этим каналам». В «Единой России» от официальных комментариев воздержались. Источник издания в партии рассказал, что единороссы законопроект поддержат.
Заместитель председателя ЛДПР заявил, что видит риск утечки персональных данных из-за необходимости хранения информации три года. У КПРФ есть ряд вопросов к инициативе, однако законопроект является важным для безопасности государства, заявил изданию первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Во фракциях «Справедливая Россия» и «Новые люди» новые нормы еще не изучали.
Законопроект разработало Минцифры еще в 2020 г. Тогда на стадии обсуждения к документу возникли вопросы со стороны РСПП. Союз отмечал, что принятие законопроекта приведет к существенным расходам бизнеса.