Бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку в течение трех лет

Как отмечается в законопроекте, речь идет о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц. В первом чтении законопроект может быть принят в ноябре, а вступить в силу уже в 2022 г.