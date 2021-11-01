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Бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку в течение трех лет

Ведомости

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал принятие в первом чтении законопроекта, которым предлагается обязать бизнес хранить внутреннюю переписку в течение трех лет и по запросу предоставлять ее правоохранительным органам. Об этом пишут «Известия».  

Как отмечается в законопроекте, речь идет о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц. В первом чтении законопроект может быть принят в ноябре, а вступить в силу уже в 2022 г.

Зампред думского комитета Анатолий Выборный сообщил изданию, что «для оперативно-розыскной деятельности могут быть необходимы сведения, передаваемые по этим каналам». В «Единой России» от официальных комментариев воздержались. Источник издания в партии рассказал, что единороссы законопроект поддержат.

Заместитель председателя ЛДПР заявил, что видит риск утечки персональных данных из-за необходимости хранения информации три года. У КПРФ есть ряд вопросов к инициативе, однако законопроект является важным для безопасности государства, заявил изданию первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Во фракциях «Справедливая Россия» и «Новые люди» новые нормы еще не изучали.

Законопроект разработало Минцифры еще в 2020 г. Тогда на стадии обсуждения к документу возникли вопросы со стороны РСПП. Союз отмечал, что принятие законопроекта приведет к существенным расходам бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных