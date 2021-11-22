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Рогозин спрогнозировал получение Россией интернета из космоса в 2024 году

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Россия может получить интернет из космоса в 2024 г. благодаря программе «Сфера», заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Если все пойдет так, как мы планируем, то в 2024 г. страна получит интернет из космоса», — сказал он агентству ТАСС.

В следующем году на реализацию программы «Сфера» выделят 7 млрд руб., часть этой суммы направят на создание среднеорбитальной системы широкополосного доступа «Скиф» и глобальной системы передачи данных «Марафон IoT/M2M». Одну из них запустят в следующем году, а другую — в 2023 г., рассказал Рогозин. 

На другую часть средств надо купить ракеты-носители для того, чтобы в 2024 г. вывести группировку спутниковой связи «Экспресс-РВ». Средства выведения должен создать «Роскосмос», а профинансировать аппараты — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Программа «Сфера» выросла из проекта системы связи «Эфир» «Роскосмоса» и РКК «Энергия», говорил исполнительный директор «Роскосмоса» по развитию бизнеса Антон Жиганов. Полная стоимость системы «Эфир» из 300 спутников (включая инвестиции) емкостью 10 млн абонентов оценивалась в 300 млрд руб. — она была призвана конкурировать с глобальными системами связи OneWeb и Starlink. Для «Сферы» спутники будут существенно усложнены.

О проекте «Сфера» президент России Владимир Путин говорил во время прямой линии в 2018 г., назвав его прорывной программой в области освоения космоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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