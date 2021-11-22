Рогозин спрогнозировал получение Россией интернета из космоса в 2024 году

В следующем году на реализацию программы «Сфера» выделят 7 млрд руб., часть этой суммы направят на создание среднеорбитальной системы широкополосного доступа «Скиф» и глобальной системы передачи данных «Марафон IoT/M2M». Одну из них запустят в следующем году, а другую — в 2023 г., рассказал Рогозин.