Рогозин спрогнозировал получение Россией интернета из космоса в 2024 году
Россия может получить интернет из космоса в 2024 г. благодаря программе «Сфера», заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Если все пойдет так, как мы планируем, то в 2024 г. страна получит интернет из космоса», — сказал он агентству ТАСС.
В следующем году на реализацию программы «Сфера» выделят 7 млрд руб., часть этой суммы направят на создание среднеорбитальной системы широкополосного доступа «Скиф» и глобальной системы передачи данных «Марафон IoT/M2M». Одну из них запустят в следующем году, а другую — в 2023 г., рассказал Рогозин.
На другую часть средств надо купить ракеты-носители для того, чтобы в 2024 г. вывести группировку спутниковой связи «Экспресс-РВ». Средства выведения должен создать «Роскосмос», а профинансировать аппараты — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Программа «Сфера» выросла из проекта системы связи «Эфир» «Роскосмоса» и РКК «Энергия», говорил исполнительный директор «Роскосмоса» по развитию бизнеса Антон Жиганов. Полная стоимость системы «Эфир» из 300 спутников (включая инвестиции) емкостью 10 млн абонентов оценивалась в 300 млрд руб. — она была призвана конкурировать с глобальными системами связи OneWeb и Starlink. Для «Сферы» спутники будут существенно усложнены.
О проекте «Сфера» президент России Владимир Путин говорил во время прямой линии в 2018 г., назвав его прорывной программой в области освоения космоса.