Эксперты назвали топ-3 атакующие российский бизнес программы-вымогатели

По данным экспертов, в целом в 2021 г. число атак всех шифровальщиков на отечественные компании увеличилось на 200% по сравнению с 2020 г. Средняя сумма выплаченного злоумышленникам выкупа составила 3 млн руб., максимальная — 40 млн руб. При этом рекорд по величине запрашиваемого объема средств поставила группировка OldGremlin, которая хотела получить от жертвы 250 млн руб. Тем не менее эти показатели значительно ниже мировых. Например, недавно вымогатели из Hive потребовали от немецкого холдинга Mediamarkt выкуп в $240 млн, отметили в Group-IB.