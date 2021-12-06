В Роскомнадзоре предложили применять игровой ИИ для обучения военных
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, направил в ведомство исследование своего научно-технического центра, в котором предлагается перенять иностранную практику применения игрового искусственного интеллекта, который используется при создании сценариев видеоигр, для нужд армии России, сообщил «Коммерсантъ».
В помощью таких систем можно эффективнее тестировать и оптимизировать военные планы, говорится в исследовании. Система может проводить конфронтацию человек — машина, что поможет найти возможные проблемы и слабые места.
Также исследователи предложили использовать обученные нейросети в узкоспециализированных военных симуляторах, как в США и Великобритании. Сейчас чаще всего такие симуляторы используют в авиации.
В Минобороны не прокомментировали предложения ГРЧЦ. В «Ростехе» изданию сообщили. что используют технологии гибридной реальности при создании учебно-тренировочных средств для формирования ситуационных обучающих задач. Они помогают моделировать обстановку для подготовки военных и отрабатывать применение военной техники. В госкорпорации отметили, что такие работы ведет Рязанский радиозавод.