В Роскомнадзоре предложили применять игровой ИИ для обучения военных

В Минобороны не прокомментировали предложения ГРЧЦ. В «Ростехе» изданию сообщили. что используют технологии гибридной реальности при создании учебно-тренировочных средств для формирования ситуационных обучающих задач. Они помогают моделировать обстановку для подготовки военных и отрабатывать применение военной техники. В госкорпорации отметили, что такие работы ведет Рязанский радиозавод.