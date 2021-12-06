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Технологии

В Роскомнадзоре предложили применять игровой ИИ для обучения военных

Ведомости

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, направил в ведомство исследование своего научно-технического центра, в котором предлагается перенять иностранную практику применения игрового искусственного интеллекта, который используется при создании сценариев видеоигр, для нужд армии России, сообщил «Коммерсантъ».

В помощью таких систем можно эффективнее тестировать и оптимизировать военные планы, говорится в исследовании. Система может проводить конфронтацию человек — машина, что поможет найти возможные проблемы и слабые места.

Также исследователи предложили использовать обученные нейросети в узкоспециализированных военных симуляторах, как в США и Великобритании. Сейчас чаще всего такие симуляторы используют в авиации.

В Минобороны не прокомментировали предложения ГРЧЦ. В «Ростехе» изданию сообщили. что используют технологии гибридной реальности при создании учебно-тренировочных средств для формирования ситуационных обучающих задач. Они помогают моделировать обстановку для подготовки военных и отрабатывать применение военной техники. В госкорпорации отметили, что такие работы ведет Рязанский радиозавод. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных