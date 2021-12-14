SpaceX будет вырабатывать ракетное топливо из углекислого газа

Ранее Илон Маск заявлял о планах высадки человека на Марс в 2026 г., при этом беспилотный полет на планету может состояться уже в 2024 г. Для полетов на Марс SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, который будет оснащен многоразовыми жидкостными ракетными двигателями Raptor. Они будут работать на жидком метане и жидком кислороде, а не на керосине. Предполагается, что для производства метана также будут использовать углекислый газ.