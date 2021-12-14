SpaceX будет вырабатывать ракетное топливо из углекислого газа
Американская SpaceX начинает программу по производству ракетного топлива из углекислого газа, который содержится в атмосфере. Об этом сообщил в Twitter глава и основатель аэрокосмической компании Илон Маск.
«SpaceX запускает программу, в рамках которой будет выводить углекислый газ из атмосферы и перерабатывать в ракетное топливо. Присоединяйтесь, пожалуйста, если вам интересно», — написал бизнесмен. Он добавил, что эта технология будет актуальна для полетов на Марс, атмосфера которого более чем на 95% состоит из углекислого газа.
Ракета-носитель Falcon 9, которой пользуется SpaceX для вывода на орбиту спутников Starlink, использует в качестве топлива керосин. Последний при сгорании выбрасывает в атмосферу в том числе CO2 — основной парниковый газ, способствующий климатическому кризису.
По данным Всемирной метеорологической организации (структура ООН), в 2020 г. концентрация углекислого газа в атмосфере достигла 413,2 части на миллион, или 149% от доиндустриального уровня 1750 г. При этом количество удерживающих тепло парниковых газов в прошлом году достигло нового рекорда, даже несмотря на временное снижение выбросов из-за экономического спада, вызванного пандемией. В связи с этим генсекретарь организации Петтери Таалас заявил, что при нынешних темпах роста концентрации парниковых газов мир может не достичь к концу века целей Парижского соглашения по удержанию повышения глобальной температуры в пределах 2 градусов.
Ранее Илон Маск заявлял о планах высадки человека на Марс в 2026 г., при этом беспилотный полет на планету может состояться уже в 2024 г. Для полетов на Марс SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, который будет оснащен многоразовыми жидкостными ракетными двигателями Raptor. Они будут работать на жидком метане и жидком кислороде, а не на керосине. Предполагается, что для производства метана также будут использовать углекислый газ.