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Технологии

SpaceX будет вырабатывать ракетное топливо из углекислого газа

Ведомости

Американская SpaceX начинает программу по производству ракетного топлива из углекислого газа, который содержится в атмосфере. Об этом сообщил в Twitter глава и основатель аэрокосмической компании Илон Маск.

«SpaceX запускает программу, в рамках которой будет выводить углекислый газ из атмосферы и перерабатывать в ракетное топливо. Присоединяйтесь, пожалуйста, если вам интересно», — написал бизнесмен. Он добавил, что эта технология будет актуальна для полетов на Марс, атмосфера которого более чем на 95% состоит из углекислого газа.

Ракета-носитель Falcon 9, которой пользуется SpaceX для вывода на орбиту спутников Starlink, использует в качестве топлива керосин. Последний при сгорании выбрасывает в атмосферу в том числе CO2 — основной парниковый газ, способствующий климатическому кризису. 

По данным Всемирной метеорологической организации (структура ООН), в 2020 г. концентрация углекислого газа в атмосфере достигла 413,2 части на миллион, или 149% от доиндустриального уровня 1750 г. При этом количество удерживающих тепло парниковых газов в прошлом году достигло нового рекорда, даже несмотря на временное снижение выбросов из-за экономического спада, вызванного пандемией. В связи с этим генсекретарь организации Петтери Таалас заявил, что при нынешних темпах роста концентрации парниковых газов мир может не достичь к концу века целей Парижского соглашения по удержанию повышения глобальной температуры в пределах 2 градусов.

Ранее Илон Маск заявлял о планах высадки человека на Марс в 2026 г., при этом беспилотный полет на планету может состояться уже в 2024 г. Для полетов на Марс SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, который будет оснащен многоразовыми жидкостными ракетными двигателями Raptor. Они будут работать на жидком метане и жидком кислороде, а не на керосине. Предполагается, что для производства метана также будут использовать углекислый газ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных