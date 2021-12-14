В Еврокомиссии зафиксировали рост продаж ПО для слежки за сотрудниками

Так, мировой спрос на программное обеспечение для мониторинга сотрудников увеличился на 108% в апреле и на 70% в мае по сравнению с аналогичными периодами 2019 г. Число поисковых запросов в интернете с вопросом «как контролировать сотрудников, работающих на дому» увеличилось на 1705% в апреле и 652% в мае в годовом выражении, отмечается в исследовании.