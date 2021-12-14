В Еврокомиссии зафиксировали рост продаж ПО для слежки за сотрудниками
Научный центр Европейской комиссии опубликовал исследование, в котором говорится, что работодатели стали более пристально следить за своими сотрудниками на удаленке еще в начале пандемии в 2020 г.
Так, мировой спрос на программное обеспечение для мониторинга сотрудников увеличился на 108% в апреле и на 70% в мае по сравнению с аналогичными периодами 2019 г. Число поисковых запросов в интернете с вопросом «как контролировать сотрудников, работающих на дому» увеличилось на 1705% в апреле и 652% в мае в годовом выражении, отмечается в исследовании.
Компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для мониторинга сотрудников, заметили приток вопросов касательно продажи софта, указывают авторы. Например, в апреле запросы на отслеживающее приложение DeskTime выросли на 333%.
Методы мониторинга работы сотрудников на удаленке отличаются, но обычно включают инструменты, которые отслеживают нажатия клавиш сотрудников, общение, учетные записи в соцсетях и рабочий стол. Сервис Sneek, который снимает сотрудников с веб-камеры каждые 5 минут, продемонстрировал десятикратный бум регистраций и охватил более 10 000 пользователей во время пандемии, говорится в исследовании.
По опросу самих работников, к которым применена данная система мониторинга, наименее навязчивая система контроля — отчет о качестве и объеме выполненной работы по итогам дня. Но сам мониторинг процесса лишает сотрудников автономии и может вызвать «негативные психосоциальные последствия», такие как стресс или выгорание, отмечается в исследовании.