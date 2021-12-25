Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома в Гвиане с телескопом James Webb
С космодрома во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane с телескопом James Webb на борту. Телескоп создали Европейское космическое агентство и Канадское космическое агентство, он займется поиском первых галактик в ранней Вселенной, исследованием Солнечной системы и экзопланет, сообщается на сайте НАСА.
Космический телескоп James Webb был запущен с европейского космодрома на северо-восточном побережье Южной Америки 25 декабря в 7.20 утра.
НАСА называет телескоп «самым большим и сложным в мире», он начнет работу в космосе через шесть месяцев. Телескопу предстоит пройти самую сложную последовательность развертывания, заявил глава миссии космического телескопа Грегори Робинсон.
«После завершения ввода в эксплуатацию мы увидим впечатляющие изображения, которые поразят наше воображение», — сказал Робинсон.
Пуск ракеты транслировала компания Arianespace. Ранее предполагалось, что он произойдет еще 18 декабря, но старт отложили из-за проблем со связью между обсерваторией и ракетой-носителем, а затем его перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями.