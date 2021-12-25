Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома в Гвиане с телескопом James Webb

Пуск ракеты транслировала компания Arianespace. Ранее предполагалось, что он произойдет еще 18 декабря, но старт отложили из-за проблем со связью между обсерваторией и ракетой-носителем, а затем его перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями.