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Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома в Гвиане с телескопом James Webb

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С космодрома во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane с телескопом James Webb на борту. Телескоп создали Европейское космическое агентство и Канадское космическое агентство, он займется поиском первых галактик в ранней Вселенной, исследованием Солнечной системы и экзопланет, сообщается на сайте НАСА.

Космический телескоп James Webb был запущен с европейского космодрома на северо-восточном побережье Южной Америки 25 декабря в 7.20 утра.

НАСА называет телескоп «самым большим и сложным в мире», он начнет работу в космосе через шесть месяцев. Телескопу предстоит пройти самую сложную последовательность развертывания, заявил глава миссии космического телескопа Грегори Робинсон.

«После завершения ввода в эксплуатацию мы увидим впечатляющие изображения, которые поразят наше воображение», — сказал Робинсон. 

Пуск ракеты транслировала компания Arianespace. Ранее предполагалось, что он произойдет еще 18 декабря, но старт отложили из-за проблем со связью между обсерваторией и ракетой-носителем, а затем его перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных