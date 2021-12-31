«Роскосмос» ожидает подписания соглашения по лунной станции с Китаем в 2022 году
Подписание соглашения о создании международной лунной станции между Россией и Китаем ожидается в 2022 г., сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Соглашение, которое планируется заключить с Китайской национальной космической администрацией (КНКА), предусматривает строительство к 2035 г. на поверхности и орбите вокруг Луны экспериментально-исследовательского комплекса.
«Прорабатывается проект юридически обязательного российско-китайского межправительственного соглашения по указанной теме, подписание которого запланировано в 2022 г.», — указано в сообщении «Роскосмоса».
В соглашение, помимо строительства лунной станции, также должны войти положения о создании системы перелета между Землей и Луной, вспомогательной системы длительного периода эксплуатации на поверхности Луны, системы перемещения по лунной поверхности и выполнения операций, комплексов научной аппаратуры, наземных вспомогательных и прикладных программных систем и т. д.
В целом российская лунная программа рассчитана на период до 2040 г. До 2025 г. планируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в беспилотном режиме, а также отправка на спутник Земли автоматической станции. В сентябре текущего года «Роскосмос» объявил тендер на изучение вопроса организации пилотируемых полетов на Луну, включая высадку человека на поверхность спутника Земли.
29 ноября директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо запустить космическую станцию к Венере до 2030 г., иначе она утратит место в тройке великих космических держав.