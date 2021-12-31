«Роскосмос» ожидает подписания соглашения по лунной станции с Китаем в 2022 году

В целом российская лунная программа рассчитана на период до 2040 г. До 2025 г. планируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в беспилотном режиме, а также отправка на спутник Земли автоматической станции. В сентябре текущего года «Роскосмос» объявил тендер на изучение вопроса организации пилотируемых полетов на Луну, включая высадку человека на поверхность спутника Земли.