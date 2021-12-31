Газета
Технологии

«Роскосмос» ожидает подписания соглашения по лунной станции с Китаем в 2022 году

Ведомости

Подписание соглашения о создании международной лунной станции между Россией и Китаем ожидается в 2022 г., сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Соглашение, которое планируется заключить с Китайской национальной космической администрацией (КНКА), предусматривает строительство к 2035 г. на поверхности и орбите вокруг Луны экспериментально-исследовательского комплекса.

«Прорабатывается проект юридически обязательного российско-китайского межправительственного соглашения по указанной теме, подписание которого запланировано в 2022 г.», — указано в сообщении «Роскосмоса».

В соглашение, помимо строительства лунной станции, также должны войти положения о создании системы перелета между Землей и Луной, вспомогательной системы длительного периода эксплуатации на поверхности Луны, системы перемещения по лунной поверхности и выполнения операций, комплексов научной аппаратуры, наземных вспомогательных и прикладных программных систем и т. д.

В целом российская лунная программа рассчитана на период до 2040 г. До 2025 г. планируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в беспилотном режиме, а также отправка на спутник Земли автоматической станции. В сентябре текущего года «Роскосмос» объявил тендер на изучение вопроса организации пилотируемых полетов на Луну, включая высадку человека на поверхность спутника Земли.

29 ноября директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо запустить космическую станцию к Венере до 2030 г., иначе она утратит место в тройке великих космических держав.

Ранее по теме: Рогозин заявил о необходимости запустить станцию к Венере до 2030 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных