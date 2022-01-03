Запуск британских спутников OneWeb перенесли с января на март
36 космических аппаратов британской компании OneWeb, которые предназначены для космической системы связи, запустят с космодрома Байконур 5 марта, говорится в сообщении «Роскосмоса». Изначально запуск был запланирован на январь, но его дату перенесли «по требованию заказчика», отметили в госкорпорации.
«В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года. Запуск перенесен с января текущего года по требованию заказчика», — заявили в «Роскосмосе».
Доставка космических аппаратов OneWeb с завода-изготовителя запланирована на 10 февраля.
Низкоорбитальные спутники компании OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Состоявшийся 27 декабря запуск довел количество спутников OneWeb на орбите Земли до 394.
В 2015 г. «Роскосмос» подписал контракт с французской компанией Arianespace, который предполагает 21 коммерческий запуск 672 спутников OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2».