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Запуск британских спутников OneWeb перенесли с января на март

Ведомости

36 космических аппаратов британской компании OneWeb, которые предназначены для космической системы связи, запустят с космодрома Байконур 5 марта, говорится в сообщении «Роскосмоса». Изначально запуск был запланирован на январь, но его дату перенесли «по требованию заказчика», отметили в госкорпорации.

«В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года. Запуск перенесен с января текущего года по требованию заказчика», — заявили в «Роскосмосе».

Доставка космических аппаратов OneWeb с завода-изготовителя запланирована на 10 февраля.

Низкоорбитальные спутники компании OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Состоявшийся 27 декабря запуск довел количество спутников OneWeb на орбите Земли до 394.

В 2015 г. «Роскосмос» подписал контракт с французской компанией Arianespace, который предполагает 21 коммерческий запуск 672 спутников OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных