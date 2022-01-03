Запуск британских спутников OneWeb перенесли с января на март

«В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года. Запуск перенесен с января текущего года по требованию заказчика», — заявили в «Роскосмосе».