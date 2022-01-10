Илон Маск показал первое видео башни «Мехазилла» для улавливания ракеты-носителя Starship
В сети появились первые видео башни под названием «Мехазилла», которая будет улавливать сверхтяжелую ракету Super Heavy — первую ступень космической системы Starship — на орбитальном пусковом комплексе компании SpaceX.
При возвращении на землю ракета будет замедляться с помощью двигателей и мягко цепляться аэродинамическими рулями за механическую стрелу пусковой башни. Это позволит установить ее точно на место дозаправки и подготовки к следующему запуску. В компании рассчитывают, что такой способ позволит существенно сократить интервал между запусками по сравнению с традиционной посадкой на платформу в море.
По словам Илона Маска, в будущем процесс возврата Super Heavy и Starship на Землю будет происходить исключительно при помощи «Мехазиллы». Предприниматель ранее заявлял, что первый орбитальный запуск Super Heavy может состояться уже в январе 2022 г., однако в декабре Федеральное авиационное управление сообщило, что для завершения экологической экспертизы орбитальных запусков Starship необходимо еще не меньше двух месяцев.