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Илон Маск показал первое видео башни «Мехазилла» для улавливания ракеты-носителя Starship

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В сети появились первые видео башни под названием «Мехазилла», которая будет улавливать сверхтяжелую ракету Super Heavy — первую ступень космической системы Starship — на орбитальном пусковом комплексе компании SpaceX.

Ролики, на которых 140-метровая стальная башня впервые показана вживую, опубликовали глава SpaceX Илон Маск и авторы сайта NASASpaceFlight.com. До этого конструкция, которая расположена на территории космодрома SpaceX в Техасе, демонстрировалась только в виде концепт-артов.

При возвращении на землю ракета будет замедляться с помощью двигателей и мягко цепляться аэродинамическими рулями за механическую стрелу пусковой башни. Это позволит установить ее точно на место дозаправки и подготовки к следующему запуску. В компании рассчитывают, что такой способ позволит существенно сократить интервал между запусками по сравнению с традиционной посадкой на платформу в море.

По словам Илона Маска, в будущем процесс возврата Super Heavy и Starship на Землю будет происходить исключительно при помощи «Мехазиллы». Предприниматель ранее заявлял, что первый орбитальный запуск Super Heavy может состояться уже в январе 2022 г., однако в декабре Федеральное авиационное управление сообщило, что для завершения экологической экспертизы орбитальных запусков Starship необходимо еще не меньше двух месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных