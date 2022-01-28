ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте

По его словам, компания зафиксировала резкий рост фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. При этом деньги с карты клиентов списываются с интервалом в несколько секунд. «С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5000 до 20 000 руб. с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — уточнил он.