ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте
ВТБ выявил новую мошенническую схему незаконного списывания денег с карт под предлогом покупки билетов на концерты и спектакли, рассказал представитель компании.
По его словам, компания зафиксировала резкий рост фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. При этом деньги с карты клиентов списываются с интервалом в несколько секунд. «С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5000 до 20 000 руб. с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — уточнил он.
Мошенническая схема работает следующим образом. Для начала жертве предлагается заполнить на сайте платежную форму, которая включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты. Однако вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами.
Ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров полагает, что после получения реквизитов карты на фишинговом сайте запускается бот, который инициирует платежи с подлимитной суммой, не требующей подтверждения платежа через 3-D Secure (технология по защите платежей).
В декабре 2021 г. ВТБ рассказывали о другой схеме списания денег, когда мошенники под видом сотрудников государственных ведомств начали звонить людям предпенсионного возраста и сообщать им о дополнительных выплатах, которые якобы полагаются за отработанный стаж. Злоумышленники входили в доверие к людям, просили уточнить номер банковской карты под предлогом дальнейшего зачисления денег, а затем — продиктовать код из смс. Впоследствии эту информацию преступники использовали для списания средств с их счетов.
В начале декабря Центробанк сообщил, что в III квартале этого года мошенники украли у россиян 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 г. При этом 41% от этой суммы похитили, используя метод социальной инженерии. Однако в годовом выражении эта доля заметно сократилась: в III квартале прошлого года она составила 63,8%.