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ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте

Ведомости

ВТБ выявил новую мошенническую схему незаконного списывания денег с карт под предлогом покупки билетов на концерты и спектакли, рассказал представитель компании.

По его словам, компания зафиксировала резкий рост фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. При этом деньги с карты клиентов списываются с интервалом в несколько секунд. «С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5000 до 20 000 руб. с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — уточнил он.

Мошенническая схема работает следующим образом. Для начала жертве предлагается заполнить на сайте платежную форму, которая включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты. Однако вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами.

Ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров полагает, что после получения реквизитов карты на фишинговом сайте запускается бот, который инициирует платежи с подлимитной суммой, не требующей подтверждения платежа через 3-D Secure (технология по защите платежей).

В декабре 2021 г. ВТБ рассказывали о другой схеме списания денег, когда мошенники под видом сотрудников государственных ведомств начали звонить людям предпенсионного возраста и сообщать им о дополнительных выплатах, которые якобы полагаются за отработанный стаж. Злоумышленники входили в доверие к людям, просили уточнить номер банковской карты под предлогом дальнейшего зачисления денег, а затем — продиктовать код из смс. Впоследствии эту информацию преступники использовали для списания средств с их счетов.

В начале декабря Центробанк сообщил, что в III квартале этого года мошенники украли у россиян 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 г. При этом 41% от этой суммы похитили, используя метод социальной инженерии. Однако в годовом выражении эта доля заметно сократилась: в III квартале прошлого года она составила 63,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных