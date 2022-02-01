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МКС могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года

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Международную космическую станцию (МКС) могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г., следует из доклада Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Миссия американского агентства на МКС ежегодно проводит анализ своей программы и бюджетных потребностей. «Согласно последней оценке бюджета, при которой возможно продление эксплуатации МКС до 2030 г., сведение станции с орбиты должно произойти в январе 2031 г.», — говорится в документе.

В NASA сообщили, что станцию планируется свести с низкой околоземной орбиты в результате ряда маневров по выстраиванию конечной траектории. После того, как эти маневры будут осуществлены, операторы МКС включат двигатели на пристыкованных к ней кораблях, и она будет затоплена на так называемом «Кладбище космических кораблей» в южной части Тихого океана.

Строительство МКС началось в ноябре 1998 г., она представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Срок ее эксплуатации истекает в 2024 г., однако NASA рассчитывает продлить работу станции как минимум до 2030 г. В октябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что МКС вряд ли получится эксплуатировать после 2028 г., при этом в середине января он сообщил, что с NASA ведутся консультации о продлении срока работы МКС до 2030 г.

В июле прошлого года президиум Научно-технического совета госкорпорации пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 г. может привести к дополнительным рискам из-за старения оборудования станции. Тогда же научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил создание собственной орбитальной станции России. Ожидается, что ее запустят в работу к 2028 г.

Ранее по теме: Рогозин оценил стоимость создания российской орбитальной станции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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