МКС могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года
Международную космическую станцию (МКС) могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г., следует из доклада Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Миссия американского агентства на МКС ежегодно проводит анализ своей программы и бюджетных потребностей. «Согласно последней оценке бюджета, при которой возможно продление эксплуатации МКС до 2030 г., сведение станции с орбиты должно произойти в январе 2031 г.», — говорится в документе.
В NASA сообщили, что станцию планируется свести с низкой околоземной орбиты в результате ряда маневров по выстраиванию конечной траектории. После того, как эти маневры будут осуществлены, операторы МКС включат двигатели на пристыкованных к ней кораблях, и она будет затоплена на так называемом «Кладбище космических кораблей» в южной части Тихого океана.
Строительство МКС началось в ноябре 1998 г., она представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Срок ее эксплуатации истекает в 2024 г., однако NASA рассчитывает продлить работу станции как минимум до 2030 г. В октябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что МКС вряд ли получится эксплуатировать после 2028 г., при этом в середине января он сообщил, что с NASA ведутся консультации о продлении срока работы МКС до 2030 г.
В июле прошлого года президиум Научно-технического совета госкорпорации пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 г. может привести к дополнительным рискам из-за старения оборудования станции. Тогда же научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил создание собственной орбитальной станции России. Ожидается, что ее запустят в работу к 2028 г.