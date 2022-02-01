МКС могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года

Строительство МКС началось в ноябре 1998 г., она представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Срок ее эксплуатации истекает в 2024 г., однако NASA рассчитывает продлить работу станции как минимум до 2030 г. В октябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что МКС вряд ли получится эксплуатировать после 2028 г., при этом в середине января он сообщил, что с NASA ведутся консультации о продлении срока работы МКС до 2030 г.