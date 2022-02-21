В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Около 76% пользователей отмечают, что не могут получить доступ к веб-сайту, у 17% возникают проблемы с авторизацией в ряде сервисов, среди них - почта «Яндекса», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Маркет», «Яндекс GO» и другие. У еще 7% возникают проблемы с функцией поиска в почте.