В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
Пользователи «Яндекса» жалуются на сбой в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Первые сообщения о неполадках в работе стали поступать около 9:30 мск. Всего было зафиксировано более 1300 жалоб, в основном от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Около 76% пользователей отмечают, что не могут получить доступ к веб-сайту, у 17% возникают проблемы с авторизацией в ряде сервисов, среди них - почта «Яндекса», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Маркет», «Яндекс GO» и другие. У еще 7% возникают проблемы с функцией поиска в почте.
Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты уже работают над устранением возникших неполадок.
4 февраля произошел сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Тогда было зафиксировано более 74 000 жалоб пользователей, в основном проблемы возникали с доступом к сайту соцсети, приложению и личному профилю. Сбой наблюдался во всех крупных городах России, а также в Белоруссии и на Украине.