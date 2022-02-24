Дуров объяснил перебои в работе Telegram «беспрецедентной нагрузкой»
Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что временные перебои в работе мессенджера связаны с «беспрецедентной нагрузкой» на европейский кластер на фоне событий на Украине.
«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram. Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня пользователи мессенджера Telegram сообщали о сбоях в работе по всему миру. Пик сбоев фиксировался в 11:00 мск, свидетельствуют данные Downdetector. 44% жалоб пришлось на подключение к серверу, 29% — на проблемы с получением сообщений, еще 28% — на проблемы с приложением.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.