VK объявила новые назначения в топ-менеджменте
Компания VK (бывшая Mail.ru Group) объявила о назначении трех новых вице-президентов. Изменения затронули направления технологий искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций, сообщает пресс-служба компании.
«К команде VK присоединились вице-президент, директор по информационной безопасности Алексей Волков и вице-президент по коммуникациям Алексей Меркутов», — говорится в сообщении компании. Помимо этого, бывший заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK Андрей Калинин займет должность вице-президента VK в том же направлении.
В свою очередь, Алексей Волков, ранее курировавший вопросы кибербезопасности экосистемы «Сбера», в VK будет отвечать за направление информационной безопасности. Под его руководством команда будет создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK и обеспечивать устойчивую работу компании, подчеркнули в пресс-службе.
Новый вице-президент по коммуникациям Алексей Меркутов займется продвижением технологий и продуктов VK как единой экосистемы, корпоративными коммуникациями и связями с общественностью. Ранее он был сотрудником Группы МТС, где курировал корпоративные коммуникации и продвижение цифровых продуктов. Изменения, как отметили в VK, проводятся в рамках формирования новой организационной структуры и стратегии компании, которая направлена на развитие экосистемы VK.
24 ноября Сбербанк завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). После этого 2 декабря USM Holdings Алишера Усманова, владеющая через «МФ технологии» 45% VK, продала весь свой пакет страховой компании «Согаз».
Ее крупнейшие акционеры – совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Сумма сделки не раскрывалась. На следующий день еще один акционер «МФ технологий» – Газпромбанк – объявил о передаче медиахолдингу «Газпром-медиа» 45% компании. В тот же день, 3 декабря, Борис Добродеев, возглавлявший VK с 2016 г., объявил об уходе из компании, а 13 декабря гендиректором VK был назначен Владимир Кириенко, который с 2016 г. работал в «Ростелекоме» в качестве первого вице-президента.
8 февраля VK объявила первые изменения в руководстве компании: старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса стал бывший вице-президент «Ростелекома» Александр Айвазов, вице-президентом по работе с госорганами VK была назначена Ирина Сиренко, которая до этого также работала в «Ростелекоме» на аналогичной должности. В свою очередь, Степан Ковальчук, ранее занимавший должность вице-президента по развитию бизнеса VK, стал старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию бизнеса. Тогда же несколько топ-менеджеров VK объявили о своем уходе, среди них вице-президент по коммуникациям Очир Манджиков и вице-президент по экосистемным проектам Анна Артамонова.