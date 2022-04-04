VK объявила новые назначения в топ-менеджменте

8 февраля VK объявила первые изменения в руководстве компании: старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса стал бывший вице-президент «Ростелекома» Александр Айвазов, вице-президентом по работе с госорганами VK была назначена Ирина Сиренко, которая до этого также работала в «Ростелекоме» на аналогичной должности. В свою очередь, Степан Ковальчук, ранее занимавший должность вице-президента по развитию бизнеса VK, стал старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию бизнеса. Тогда же несколько топ-менеджеров VK объявили о своем уходе, среди них вице-президент по коммуникациям Очир Манджиков и вице-президент по экосистемным проектам Анна Артамонова.