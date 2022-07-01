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Компания по защите платежных трансакций Thales прекращает работу в России

Ведомости

Французская компания Thales, которая обеспечивает защиту платежных трансакций и безопасность платежных систем, объявила о своем уходе с российского рынка, пишет Forbes со ссылкой на представителя компании.

Thales создает высокотехнологичные продукты и услуги на нескольких направлениях: цифровой идентификации и безопасности, военной, аэрокосмической и транспортной промышленностях. В том числе компания обеспечивала безопасность 20 российских банков, отмечает издание. Для банков Thales выпускала аппаратные модули безопасности (HSM-модули), которые устанавливаются в банкоматы для защиты и шифрования данных пользователей. Они защищены от несанкционированного доступа, физического вскрытия, съема информации техническими средствами. HSM-модули обеспечивают защиту таких операций, как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования. По данным компании, с помощью HSM-модуля Thales осуществляется более 80% мирового объема трансакций по платежным картам.

Российские банки, как правило, используют модули Thales. Также их выпускают российские компании CryptoPro и Infotecs. Стоимость таких модулей начинается от 3 млн руб.

Перечень банков, использующих HSM-модули Thales, компания не раскрывает. Но согласно данным на сайте госзакупок, клиентами компании могут быть Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов и Западно-Сибирский коммерческий банк, уточняет Forbes. Сама Thales сообщала на своем сайте о сотрудничестве с Альфа-банком.

На состоявшемся 15 апреля совещании ЦБ с банками и разработчиками решений информационной безопасности обсуждался вопрос необходимости оперативной замены иностранных HSM-модулей отечественными, писал «Коммерсантъ». 

Как и практически все программные решения и оборудование, HSM-модули попали под санкционные ограничения. В связи с этим иностранные продавцы перестали поставлять новые модули в Россию и отключили доступ к обновлениям ранее приобретенных. При этом переход на отечественные модули может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, так как сейчас на российском рынке попросту нет необходимого количества устройств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных