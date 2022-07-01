Компания по защите платежных трансакций Thales прекращает работу в России

Как и практически все программные решения и оборудование, HSM-модули попали под санкционные ограничения. В связи с этим иностранные продавцы перестали поставлять новые модули в Россию и отключили доступ к обновлениям ранее приобретенных. При этом переход на отечественные модули может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, так как сейчас на российском рынке попросту нет необходимого количества устройств.