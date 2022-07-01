Компания по защите платежных трансакций Thales прекращает работу в России
Французская компания Thales, которая обеспечивает защиту платежных трансакций и безопасность платежных систем, объявила о своем уходе с российского рынка, пишет Forbes со ссылкой на представителя компании.
Thales создает высокотехнологичные продукты и услуги на нескольких направлениях: цифровой идентификации и безопасности, военной, аэрокосмической и транспортной промышленностях. В том числе компания обеспечивала безопасность 20 российских банков, отмечает издание. Для банков Thales выпускала аппаратные модули безопасности (HSM-модули), которые устанавливаются в банкоматы для защиты и шифрования данных пользователей. Они защищены от несанкционированного доступа, физического вскрытия, съема информации техническими средствами. HSM-модули обеспечивают защиту таких операций, как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования. По данным компании, с помощью HSM-модуля Thales осуществляется более 80% мирового объема трансакций по платежным картам.
Российские банки, как правило, используют модули Thales. Также их выпускают российские компании CryptoPro и Infotecs. Стоимость таких модулей начинается от 3 млн руб.
Перечень банков, использующих HSM-модули Thales, компания не раскрывает. Но согласно данным на сайте госзакупок, клиентами компании могут быть Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов и Западно-Сибирский коммерческий банк, уточняет Forbes. Сама Thales сообщала на своем сайте о сотрудничестве с Альфа-банком.
На состоявшемся 15 апреля совещании ЦБ с банками и разработчиками решений информационной безопасности обсуждался вопрос необходимости оперативной замены иностранных HSM-модулей отечественными, писал «Коммерсантъ».
Как и практически все программные решения и оборудование, HSM-модули попали под санкционные ограничения. В связи с этим иностранные продавцы перестали поставлять новые модули в Россию и отключили доступ к обновлениям ранее приобретенных. При этом переход на отечественные модули может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, так как сейчас на российском рынке попросту нет необходимого количества устройств.