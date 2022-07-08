Разработчики попросили ужесточить требования для реестра отечественного ПО

Сейчас в реестр отечественного ПО входит около 13 900 продуктов и 4400 правообладателей. Те, кто вошел в реестр, получают преференции при госзакупках и возможность сократить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а также уплачивать страховые взносы в размере 7,6% вместо 14%. Покупка программ из реестра позволяет не платить НДС. АРПП «Отечественный софт» объединяет более 220 IT-компаний из России, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского» и «Доктор Веб».