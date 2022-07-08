Газета
Технологии

Разработчики попросили ужесточить требования для реестра отечественного ПО

Ведомости

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» просит ужесточить требования, чтобы в реестр отечественного софта не попали «непрофильные» структуры, например Ozon, «Авито», HeadHunter и «ВымпелКом», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы АРПП Натальи Касперской премьер-министру Михаилу Мишустину от 29 июня.

Согласно тексту письма, необходимо ужесточить критерии, по которым разработчики смогут попасть в единый реестр российского ПО, который курирует Минцифры. Письмо стало реакцией на предложение главы ведомства Максута Шадаева смягчить требования и дать возможность компаниям, в которых российским владельцам принадлежит не 50%, а 25% и более, оказаться в реестре.

По словам Касперской, подобные меры приведут к тому, что в реестре окажутся «непрофильные» структуры, «чья коммерческая деятельность и интересы лишь косвенно связаны с IT-отраслью». К таким компаниям Касперская относит в том числе «Тинькофф», «Вымпелком», «Авито», Cian, HeadHunter, которые поддержали предложение Шадаева смягчить требования. Касперская считает, что этот шаг сделан для участия в «распределении пирога», на который «государство в крайне непростые для себя времена выделило действительно огромные ресурсы».

Также Касперская утверждает, что смягчение существующих требований приведет к тому, что к госзакупкам смогут получить доступ «прямые клоны зарубежного ПО», которые усилят «угрозы безопасности и технологическому суверенитету страны, связанные с проникновением в реестр фактически иностранного ПО».

В Минцифры подтвердили, что возможность ужесточения требований к разработчикам существует: «После внесения соответствующих НПА по всем записям в реестре будет проведена проверка на предмет отнесения компаний к сфере IT».

В «Вымпелкоме» отметили, что существующие компании, «которые работают в нашей стране, внедряя и развивая сервисы и решения в интересах российских пользователей, в том числе с привлечением иностранных инвестиций», не должны ограничиваться в возможностях и игнорироваться на государственном уровне.

Сейчас в реестр отечественного ПО входит около 13 900 продуктов и 4400 правообладателей. Те, кто вошел в реестр, получают преференции при госзакупках и возможность сократить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а также уплачивать страховые взносы в размере 7,6% вместо 14%. Покупка программ из реестра позволяет не платить НДС. АРПП «Отечественный софт» объединяет более 220 IT-компаний из России, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского» и «Доктор Веб».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных