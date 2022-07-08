Разработчики попросили ужесточить требования для реестра отечественного ПО
Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» просит ужесточить требования, чтобы в реестр отечественного софта не попали «непрофильные» структуры, например Ozon, «Авито», HeadHunter и «ВымпелКом», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы АРПП Натальи Касперской премьер-министру Михаилу Мишустину от 29 июня.
Согласно тексту письма, необходимо ужесточить критерии, по которым разработчики смогут попасть в единый реестр российского ПО, который курирует Минцифры. Письмо стало реакцией на предложение главы ведомства Максута Шадаева смягчить требования и дать возможность компаниям, в которых российским владельцам принадлежит не 50%, а 25% и более, оказаться в реестре.
По словам Касперской, подобные меры приведут к тому, что в реестре окажутся «непрофильные» структуры, «чья коммерческая деятельность и интересы лишь косвенно связаны с IT-отраслью». К таким компаниям Касперская относит в том числе «Тинькофф», «Вымпелком», «Авито», Cian, HeadHunter, которые поддержали предложение Шадаева смягчить требования. Касперская считает, что этот шаг сделан для участия в «распределении пирога», на который «государство в крайне непростые для себя времена выделило действительно огромные ресурсы».
Также Касперская утверждает, что смягчение существующих требований приведет к тому, что к госзакупкам смогут получить доступ «прямые клоны зарубежного ПО», которые усилят «угрозы безопасности и технологическому суверенитету страны, связанные с проникновением в реестр фактически иностранного ПО».
В Минцифры подтвердили, что возможность ужесточения требований к разработчикам существует: «После внесения соответствующих НПА по всем записям в реестре будет проведена проверка на предмет отнесения компаний к сфере IT».
В «Вымпелкоме» отметили, что существующие компании, «которые работают в нашей стране, внедряя и развивая сервисы и решения в интересах российских пользователей, в том числе с привлечением иностранных инвестиций», не должны ограничиваться в возможностях и игнорироваться на государственном уровне.
Сейчас в реестр отечественного ПО входит около 13 900 продуктов и 4400 правообладателей. Те, кто вошел в реестр, получают преференции при госзакупках и возможность сократить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а также уплачивать страховые взносы в размере 7,6% вместо 14%. Покупка программ из реестра позволяет не платить НДС. АРПП «Отечественный софт» объединяет более 220 IT-компаний из России, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского» и «Доктор Веб».
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