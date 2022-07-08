ЦБ предупредил о звонках мошенников с угрозами отключения номера

В ЦБ пояснили, что злоумышленники сначала сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр, в результате которой он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.