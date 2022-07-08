ЦБ предупредил о звонках мошенников с угрозами отключения номера
Банк России раскрыл новую мошенническую схему, когда злоумышленники звонят людям под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и получают доступ к дистанционному управлению их банковским счетом, сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.
В ЦБ пояснили, что злоумышленники сначала сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр, в результате которой он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.
«Мошенники могут использовать разные легенды — сообщить, что необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда они говорят, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера», — предупредил регулятор.
ЦБ посоветовал абонентам прервать разговор, а затем самостоятельно позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.
В конце июня пресс-служба ВТБ сообщила о том, что мошенники начали звонить клиентам российских банков под видом службы поддержки сотовых операторов: они вынуждают потенциальных жертв настроить переадресацию СМС, чтобы получить доступ в онлайн-банк.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса