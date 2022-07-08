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ЦБ предупредил о звонках мошенников с угрозами отключения номера

Ведомости

Банк России раскрыл новую мошенническую схему, когда злоумышленники звонят людям под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и получают доступ к дистанционному управлению их банковским счетом, сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

В ЦБ пояснили, что злоумышленники сначала сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр, в результате которой он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.

«Мошенники могут использовать разные легенды — сообщить, что необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда они говорят, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера», — предупредил регулятор.

ЦБ посоветовал абонентам прервать разговор, а затем самостоятельно позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.

В конце июня пресс-служба ВТБ сообщила о том, что мошенники начали звонить клиентам российских банков под видом службы поддержки сотовых операторов: они вынуждают потенциальных жертв настроить переадресацию СМС, чтобы получить доступ в онлайн-банк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных