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Технологии

ВТБ обнаружил маскирующиеся под банки фишинговые приложения

Ведомости

В сети появились фишинговые приложения на Android, которые маскируются под различные бренды кредитных организаций и воруют личные данные пользователей, а также информацию из SMS или звонков, говорится в сообщении ВТБ. По оценке банка, хакерские атаки могут идти с сервера, расположенного за рубежом.

При скачивании и запуске такие мошеннические приложения запрашивают все возможные доступы к управлению устройством, и как только пользователь установит такую программу, список всех приложений передается со смартфона клиента на сервер управления злоумышленников, поясняется в сообщении. Кроме того, сразу после установки такое приложение начинает маскироваться: меняет название, иконку, пропадает с главного экрана телефона и т. д.

«С помощью дистанционного управления вашим смартфоном они могут получить доступ ко всем установленным приложениям, то есть фактически – узнать весь пользовательский профиль, а также отследить финансовые операции и перехватить коды из SMS для вывода средств со счетов», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов, чьи слова приводятся в релизе.

Кроме того, вредоносное ПО может отправлять спам-сообщения контактам пользователя для последующих кибератак на других людей.

По данным ВТБ, нынешние хакерские атаки могут идти из-за рубежа — при этом используются популярные бренды не только российских банков, но и других организаций.

В июне банковские мошенники активизировались, писали «Ведомости». В первом полугодии ВТБ выявил почти 10 000 фишинговых и мошеннических ресурсов, имитирующих банковские сайты, более 7000 из которых – в июне. В Газпромбанке также фиксировали усиление активности мошенников в апреле – мае. Кроме того, рост активности мошенников весной и в начале лета подтвердили и в компаниях, специализирующихся на информационной безопасности и борьбе с киберпреступлениями – «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, Group-IB и «РТК-Солар».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных