ВТБ обнаружил маскирующиеся под банки фишинговые приложения
В сети появились фишинговые приложения на Android, которые маскируются под различные бренды кредитных организаций и воруют личные данные пользователей, а также информацию из SMS или звонков, говорится в сообщении ВТБ. По оценке банка, хакерские атаки могут идти с сервера, расположенного за рубежом.
При скачивании и запуске такие мошеннические приложения запрашивают все возможные доступы к управлению устройством, и как только пользователь установит такую программу, список всех приложений передается со смартфона клиента на сервер управления злоумышленников, поясняется в сообщении. Кроме того, сразу после установки такое приложение начинает маскироваться: меняет название, иконку, пропадает с главного экрана телефона и т. д.
«С помощью дистанционного управления вашим смартфоном они могут получить доступ ко всем установленным приложениям, то есть фактически – узнать весь пользовательский профиль, а также отследить финансовые операции и перехватить коды из SMS для вывода средств со счетов», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов, чьи слова приводятся в релизе.
Кроме того, вредоносное ПО может отправлять спам-сообщения контактам пользователя для последующих кибератак на других людей.
По данным ВТБ, нынешние хакерские атаки могут идти из-за рубежа — при этом используются популярные бренды не только российских банков, но и других организаций.
В июне банковские мошенники активизировались, писали «Ведомости». В первом полугодии ВТБ выявил почти 10 000 фишинговых и мошеннических ресурсов, имитирующих банковские сайты, более 7000 из которых – в июне. В Газпромбанке также фиксировали усиление активности мошенников в апреле – мае. Кроме того, рост активности мошенников весной и в начале лета подтвердили и в компаниях, специализирующихся на информационной безопасности и борьбе с киберпреступлениями – «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, Group-IB и «РТК-Солар».
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