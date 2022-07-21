ВТБ обнаружил маскирующиеся под банки фишинговые приложения

В июне банковские мошенники активизировались, писали «Ведомости». В первом полугодии ВТБ выявил почти 10 000 фишинговых и мошеннических ресурсов, имитирующих банковские сайты, более 7000 из которых – в июне. В Газпромбанке также фиксировали усиление активности мошенников в апреле – мае. Кроме того, рост активности мошенников весной и в начале лета подтвердили и в компаниях, специализирующихся на информационной безопасности и борьбе с киберпреступлениями – «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, Group-IB и «РТК-Солар».