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Серийное производство SSJ New и МС-21 запустится в 2024 году

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Серийное производство российских пассажирских самолетов SSJ New и МС-21 преимущественно из запчастей отечественного производство планируется запустить в 2024 г., сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью ТАСС.

«С учетом производственного цикла и ускорения реализации программы импортозамещения, включая двигатель, бортовое радиоэлектронное оборудование и другие системы и агрегаты, планируется к 2024 г. выйти на серийный выпуск русифицированного самолета. По МС-21 ключевая задача начать выпуск машины в российском варианте в 2024 г.», – сказал он.

Слюсарь также отметил, что сейчас идет работа над поддержанием парка из 150 бортов Superjet 100, которые «выполняют функцию основной реактивной машины на региональных маршрутах». Его модификацией является SSJ New, который будет состоять почти полностью из российских деталей, первый полет запланирован на 2023 г.

Ранее глава «Ростеха» (ОАК входит в эту госкорпорацию) Сергей Чемезов сообщал, что в 2024 г. планируют запустить производство 20 таких самолетов, при этом небольшая часть комплектующих все же не будет замещена и останется зарубежной.

Самолет SSJ 100 относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии – 4400 км, вместимость – 98 пассажиров. Его начали эксплуатировать в 2011 г. В SSJ New с максимальным импортозамещением помимо замены двигателя с SaM 146 на ПД-8 необходима также замена ключевых зарубежных систем на отечественные.

Гражданский самолет среднемагистрального класса МС-21 вмещает от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 г. самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных