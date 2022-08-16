Серийное производство SSJ New и МС-21 запустится в 2024 году

Слюсарь также отметил, что сейчас идет работа над поддержанием парка из 150 бортов Superjet 100, которые «выполняют функцию основной реактивной машины на региональных маршрутах». Его модификацией является SSJ New, который будет состоять почти полностью из российских деталей, первый полет запланирован на 2023 г.