Серийное производство SSJ New и МС-21 запустится в 2024 году
«С учетом производственного цикла и ускорения реализации программы импортозамещения, включая двигатель, бортовое радиоэлектронное оборудование и другие системы и агрегаты, планируется к 2024 г. выйти на серийный выпуск русифицированного самолета. По МС-21 ключевая задача начать выпуск машины в российском варианте в 2024 г.», – сказал он.
Слюсарь также отметил, что сейчас идет работа над поддержанием парка из 150 бортов Superjet 100, которые «выполняют функцию основной реактивной машины на региональных маршрутах». Его модификацией является SSJ New, который будет состоять почти полностью из российских деталей, первый полет запланирован на 2023 г.
Ранее глава «Ростеха» (ОАК входит в эту госкорпорацию) Сергей Чемезов сообщал, что в 2024 г. планируют запустить производство 20 таких самолетов, при этом небольшая часть комплектующих все же не будет замещена и останется зарубежной.
Самолет SSJ 100 относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии – 4400 км, вместимость – 98 пассажиров. Его начали эксплуатировать в 2011 г. В SSJ New с максимальным импортозамещением помимо замены двигателя с SaM 146 на ПД-8 необходима также замена ключевых зарубежных систем на отечественные.
Гражданский самолет среднемагистрального класса МС-21 вмещает от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 г. самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.
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