«ВКонтакте» запустила перевод сообщений в чатах на разные языки

Уточняется, что активация новой технологии возможна только после решения пользователя: каждое сообщение будет переведено после того, как получатель нажмет на текст и во вспомогательном меню выберет функцию «перевести». Кроме того, в компании отметили, что весь перевод осуществляется только при помощи собственных инструментов социальной сети, без использования стороннего оборудования и программных решений.