«ВКонтакте» запустила перевод сообщений в чатах на разные языки
Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции мгновенного перевода текста сообщений в чатах на другие языки. Сейчас перевод на русский язык доступен только для сообщений на английском, португальском и испанском. В дальнейшем число языков планируют увеличить.
«Новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении — чтобы знакомиться и общаться с людьми из разных стран, практиковать другие языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках», — сказано в сообщении компании.
Уточняется, что активация новой технологии возможна только после решения пользователя: каждое сообщение будет переведено после того, как получатель нажмет на текст и во вспомогательном меню выберет функцию «перевести». Кроме того, в компании отметили, что весь перевод осуществляется только при помощи собственных инструментов социальной сети, без использования стороннего оборудования и программных решений.
Также «ВКонтакте» обратила внимание на то, что нейросетевая модель, отвечающая за перевод, обучена на открытых данных и с легкостью сможет различать как сленговые выражения, так и принятые в официально-деловом стиле обороты.
Ранее социальная сеть запустила технологию автоматического перевода текста, опубликованного в сообществах, с русского на английский, чтобы больше пользователей из других стран могли знакомиться с русскоязычным контентом.
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