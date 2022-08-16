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«ВКонтакте» запустила перевод сообщений в чатах на разные языки

Ведомости

Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции мгновенного перевода текста сообщений в чатах на другие языки. Сейчас перевод на русский язык доступен только для сообщений на английском, португальском и испанском. В дальнейшем число языков планируют увеличить. 

«Новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении — чтобы знакомиться и общаться с людьми из разных стран, практиковать другие языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках», — сказано в сообщении компании. 

Уточняется, что активация новой технологии возможна только после решения пользователя: каждое сообщение будет переведено после того, как получатель нажмет на текст и во вспомогательном меню выберет функцию «перевести». Кроме того, в компании отметили, что весь перевод осуществляется только при помощи собственных инструментов социальной сети, без использования стороннего оборудования и программных решений. 

Также «ВКонтакте» обратила внимание на то, что нейросетевая модель, отвечающая за перевод, обучена на открытых данных и с легкостью сможет различать как сленговые выражения, так и принятые в официально-деловом стиле обороты.  

Ранее социальная сеть запустила технологию автоматического перевода текста, опубликованного в сообществах, с русского на английский, чтобы больше пользователей из других стран могли знакомиться с русскоязычным контентом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных