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РБК узнал о планах ФСИН внедрить «глушилки» сотовой связи в тюрьмах

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует внедрить блокираторы связи в тюрьмах. Данный вопрос на заседании в конце декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), которая занимается распределением частот в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к заседанию, их подлинность подтвердили участники телекоммуникационного рынка.

Один из источников РБК отметил, что вопрос об установке «глушилок» в учреждениях ФСИН рассматривается уже несколько лет, а споры по этому поводу не утихают, поскольку блокираторы создают помехи для работы средств связи сотовых операторов и военных. «Задача — найти механизм, который позволил бы учесть всех, что довольно сложно», — пояснил собеседник.

В материалах к заседанию не уточняется, о каком типе «глушилок» идет речь. Всего их два: генераторы шума (блокируют связь в определенном диапазоне) и блокираторы радиосигналов (специальная базовая станция, которая не позволяет совершать и принимать звонки, за исключением номеров, внесенных в специальный список).

Отмечается, что в I квартале 2023 г. ФСИН должна подготовить и согласовать с Минобороны заявку на получение радиочастот для блокираторов. О каких именно частотах идет речь, также не поясняется.

В Минцифры отметили, что в некоторых тюрьмах уже стоят «глушилки», однако проблема заключается в том, что они могут создавать помехи за пределами ФСИН. Представитель ведомства рассказал, что для решения этого вопроса необходимо определить частоты, которые следует заблокировать в учреждениях, а после на комиссии утвердить условия работы блокираторов.

Как отмечает РБК, вопрос о внедрении «глушилок» в тюрьмах стал актуален в последние годы на фоне возросшей активности мобильных мошенников, которыми зачастую являются осужденные. В 2018 г. ГКРЧ создала рабочую группу для поиска решений по ограничению использования телефонов подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые находятся в учреждениях ФСИН. В 2021 г. был принят закон, согласно которому операторы связи могут отключать от сети мобильные номера, которые используются на территории тюрем в преступных целях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных