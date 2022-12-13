РБК узнал о планах ФСИН внедрить «глушилки» сотовой связи в тюрьмах

Как отмечает РБК, вопрос о внедрении «глушилок» в тюрьмах стал актуален в последние годы на фоне возросшей активности мобильных мошенников, которыми зачастую являются осужденные. В 2018 г. ГКРЧ создала рабочую группу для поиска решений по ограничению использования телефонов подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые находятся в учреждениях ФСИН. В 2021 г. был принят закон, согласно которому операторы связи могут отключать от сети мобильные номера, которые используются на территории тюрем в преступных целях.