РБК узнал о планах ФСИН внедрить «глушилки» сотовой связи в тюрьмах
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует внедрить блокираторы связи в тюрьмах. Данный вопрос на заседании в конце декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), которая занимается распределением частот в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к заседанию, их подлинность подтвердили участники телекоммуникационного рынка.
Один из источников РБК отметил, что вопрос об установке «глушилок» в учреждениях ФСИН рассматривается уже несколько лет, а споры по этому поводу не утихают, поскольку блокираторы создают помехи для работы средств связи сотовых операторов и военных. «Задача — найти механизм, который позволил бы учесть всех, что довольно сложно», — пояснил собеседник.
В материалах к заседанию не уточняется, о каком типе «глушилок» идет речь. Всего их два: генераторы шума (блокируют связь в определенном диапазоне) и блокираторы радиосигналов (специальная базовая станция, которая не позволяет совершать и принимать звонки, за исключением номеров, внесенных в специальный список).
Отмечается, что в I квартале 2023 г. ФСИН должна подготовить и согласовать с Минобороны заявку на получение радиочастот для блокираторов. О каких именно частотах идет речь, также не поясняется.
В Минцифры отметили, что в некоторых тюрьмах уже стоят «глушилки», однако проблема заключается в том, что они могут создавать помехи за пределами ФСИН. Представитель ведомства рассказал, что для решения этого вопроса необходимо определить частоты, которые следует заблокировать в учреждениях, а после на комиссии утвердить условия работы блокираторов.
Как отмечает РБК, вопрос о внедрении «глушилок» в тюрьмах стал актуален в последние годы на фоне возросшей активности мобильных мошенников, которыми зачастую являются осужденные. В 2018 г. ГКРЧ создала рабочую группу для поиска решений по ограничению использования телефонов подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые находятся в учреждениях ФСИН. В 2021 г. был принят закон, согласно которому операторы связи могут отключать от сети мобильные номера, которые используются на территории тюрем в преступных целях.