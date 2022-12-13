В Москве началось голосование за русское название сервиса Face Pay

Придумать название было предложено самим москвичам, отправившим через чат-бот дептранса в Telegram более 1000 вариантов. На голосование вынесено пять из них: «Оплати улыбкой», «Система биометрической оплаты», «Лицо Москвы», «Оплата взглядом» и «Облик». Горожане также могут проголосовать за опцию «Это должны решать специалисты». Автор названия, которое наберет большинство голосов, получит в качестве приза возможность три года бесплатно совершать поездки по биометрии.