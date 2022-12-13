В Москве началось голосование за русское название сервиса Face Pay
На портале «Активный гражданин» началось голосование за русское название для сервиса оплаты проезда в московском транспорте при помощи системы распознавания лиц Face Pay.
«Новое имя для сервиса Face Pay. Для технологии оплаты проезда по распознаванию лица выберут альтернативное название на русском языке», – говорится в описании голосования.
Придумать название было предложено самим москвичам, отправившим через чат-бот дептранса в Telegram более 1000 вариантов. На голосование вынесено пять из них: «Оплати улыбкой», «Система биометрической оплаты», «Лицо Москвы», «Оплата взглядом» и «Облик». Горожане также могут проголосовать за опцию «Это должны решать специалисты». Автор названия, которое наберет большинство голосов, получит в качестве приза возможность три года бесплатно совершать поездки по биометрии.
Face Pay заработал на станциях метро еще с 15 октября 2021 г. Подключиться к нему можно в приложении «Метро Москвы». С 3 же сентября система в тестовом режиме заработала и на всех станциях Московского центрального кольца. Согласно статистике департамента транспорта Москвы, Face Pay пользуются более 190 000 горожан.
26 июля заммэра столицы Максим Ликсутов рассказывал, что оплату при помощи Face Pay планируется масштабировать: она в будущем станет доступна также для пассажиров регулярных речных маршрутов, а также рассматривается возможность ее применения в «Аэроэкспрессе».