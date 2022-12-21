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Arianespace сообщила о неудачном запуске европейской ракеты Vega-C

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Запуск европейской легкой ракеты-носителя Vega-C, которая должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6, закончился неудачей, сообщила компания Arianespace в Twitter.

«Примерно через 2 минуты и 27 секунд после взлета произошел сбой [работы двигателя] Zefiro 40, который завершил миссию Vega C. В настоящее время проводится анализ данных для определения причин этой неудачи», — говорится в сообщении.

Vega-C стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду, 21 декабря.

На сайте компании-оператора Arianespace сказано, что Vega C — это модернизированная и более мощная версия ракеты-носителя Vega. Высота новой ракеты составляет 35 м, что на 5 м выше предыдущей ракеты. Диаметр Vega C — 3,4 м, масса — 210 тонн, тяга при взлете — 180 тонн. Vega C может быть адаптирована для широкого спектра задач — от наноспутников до больших космических аппаратов оптического и радиолокационного наблюдения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных