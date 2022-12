Arianespace сообщила о неудачном запуске европейской ракеты Vega-C

На сайте компании-оператора Arianespace сказано, что Vega C — это модернизированная и более мощная версия ракеты-носителя Vega. Высота новой ракеты составляет 35 м, что на 5 м выше предыдущей ракеты. Диаметр Vega C — 3,4 м, масса — 210 тонн, тяга при взлете — 180 тонн. Vega C может быть адаптирована для широкого спектра задач — от наноспутников до больших космических аппаратов оптического и радиолокационного наблюдения.