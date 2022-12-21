Arianespace сообщила о неудачном запуске европейской ракеты Vega-C
Запуск европейской легкой ракеты-носителя Vega-C, которая должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6, закончился неудачей, сообщила компания Arianespace в Twitter.
«Примерно через 2 минуты и 27 секунд после взлета произошел сбой [работы двигателя] Zefiro 40, который завершил миссию Vega C. В настоящее время проводится анализ данных для определения причин этой неудачи», — говорится в сообщении.
Vega-C стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду, 21 декабря.
На сайте компании-оператора Arianespace сказано, что Vega C — это модернизированная и более мощная версия ракеты-носителя Vega. Высота новой ракеты составляет 35 м, что на 5 м выше предыдущей ракеты. Диаметр Vega C — 3,4 м, масса — 210 тонн, тяга при взлете — 180 тонн. Vega C может быть адаптирована для широкого спектра задач — от наноспутников до больших космических аппаратов оптического и радиолокационного наблюдения.