«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры принудительно лицензировать ПО

В Минцифры эту информацию никак не комментировали, однако глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре с IT-отраслью 28 декабря заявил, что «нужны условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт». «Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей»,— пояснил он.