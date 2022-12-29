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«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры принудительно лицензировать ПО

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Минцифры работает над законопроектом о принудительном лицензировании зарубежного программного обеспечения (ПО), разработчики которого приостановили деятельность в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина.

По словам источника издания, законопроект «декриминализует» нелегальное использование зарубежного ПО, а также положит начало его принудительному лицензированию. Вместе с тем российские пользователи смогут переводить средства за работу с иностранным софтом на спецсчета «до востребования» их правообладателями.

В Минцифры эту информацию никак не комментировали, однако глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре с IT-отраслью 28 декабря заявил, что «нужны условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт». «Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей»,— пояснил он.

По мнению гендиректора компании «Мойофис» Павла Калякина, «декриминализация» нелегального использования софта снизит скорость развития импортозамещения в этой области. Реализация же этой инициативы будет, «по сути, просто ожиданием возвращения правообладателей в страну», утверждает глава Datana Владимир Захаров. Вместе с тем возможность лицензировать зарубежный софт позволит критической IT-структуре работать без перебоев, отметил гендиректор iPavlov Лоран Акобян.

Согласно указу президента от 30 марта 2022 г., закупка иностранного ПО объектами критической информационной инфраструктуры с 31 марта без согласования с регулятором запрещена. К 2025 г. зарубежные решения и аппаратно-программные комплексы должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных