ЦБ предложил обязать операторов передавать данные абонентов банкам
Центробанк предложил расширить перечень данных, которыми сотовые операторы должны делиться с банками через Единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА), и добавить в него технические данные абонентов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке IT и телекоммуникаций.
Речь идет о таких данных, как замена SIM-карты, мобильного устройства и др. Помимо этого, Банк России предлагает загружать в систему персональные данные абонентов. Такие предложения ЦБ предоставил в рамках обсуждения поправок к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который предполагает запуск государственной системы обмена данными между банками и операторами связи.
Роскомнадзор, который выступает оператором ЕИС ПСА, перенаправили запрос газеты в ЦБ. В Банке России и ФСБ на него не ответили. При этом в «Вымпелкоме» сообщили, что принимают участие в обсуждении этой инициативы. Представитель компании отметил, что существуют две основные проблемы – в связи с «запретом на взаимодействие между банками и операторами связи», что может привести к снижению эффективности противодействия мошенничеству, а также в связи с обязанностью компаний предоставлять данные в систему даже в том случае, если ни один заказчик в них не нуждается. В свою очередь, это может создавать дополнительные риски утечек критичной информации.
Поправки были внесены в Госдуму еще в июле 2018 г., а в первом чтении приняты в марте 2019 г. Однако позже законопроект получил отрицательный отзыв от комитета по финансовому рынку и потому был отозван. К доработке инициативы депутаты вернулись только в 2022 г. на фоне роста интернет-мошенничества и кибератак. По информации газеты, в июне 2023 г. в рамках обсуждения инициативы против нее выступили ФСБ и сотовые операторы в связи с риском сохранения персональной информации. Из-за этого рассмотрение законопроекта могут отложить на осень, пишет «Коммерсантъ».