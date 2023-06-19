ЦБ предложил обязать операторов передавать данные абонентов банкам

Роскомнадзор, который выступает оператором ЕИС ПСА, перенаправили запрос газеты в ЦБ. В Банке России и ФСБ на него не ответили. При этом в «Вымпелкоме» сообщили, что принимают участие в обсуждении этой инициативы. Представитель компании отметил, что существуют две основные проблемы – в связи с «запретом на взаимодействие между банками и операторами связи», что может привести к снижению эффективности противодействия мошенничеству, а также в связи с обязанностью компаний предоставлять данные в систему даже в том случае, если ни один заказчик в них не нуждается. В свою очередь, это может создавать дополнительные риски утечек критичной информации.