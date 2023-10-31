Патрушев: параллельный импорт мешает отечественным разработкам
Введенный в 2022 г. механизм параллельного импорта помог стабилизировать ситуацию на российском рынке товаров, но его дальнейшее использование требуется обосновать, поскольку он препятствует повышению инновационной активности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном заседании в Томске.
«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», – приводит его слова «РИА Новости».
Говоря о ситуации в Сибири, Патрушев назвал незначительным рост инвестиционной и инновационной активности компаний, в частности на рынках наукоемкой и технологичной продукции, а также заявил об отсутствии экономически обоснованного баланса между внутренним потреблением, экспортом и импортом промтоваров. По его оценке, бизнес продолжает отдавать предпочтение покупке из-за рубежа уже готовой продукции, а не заниматься перспективными разработками на основе имеющегося в РФ научно-технического потенциала.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.
К концу 2022 г. объем параллельного импорта превысил $20 млрд, говорил руководитель ФТС Владимир Булавин. По его словам, всего ввезли 2,4 млн т товаров, в основном автомобили, станки и оборудование.