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Технологии

Патрушев: параллельный импорт мешает отечественным разработкам

Ведомости

Введенный в 2022 г. механизм параллельного импорта помог стабилизировать ситуацию на российском рынке товаров, но его дальнейшее использование требуется обосновать, поскольку он препятствует повышению инновационной активности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном заседании в Томске.

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», – приводит его слова «РИА Новости».

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Говоря о ситуации в Сибири, Патрушев назвал незначительным рост инвестиционной и инновационной активности компаний, в частности на рынках наукоемкой и технологичной продукции, а также заявил об отсутствии экономически обоснованного баланса между внутренним потреблением, экспортом и импортом промтоваров. По его оценке, бизнес продолжает отдавать предпочтение покупке из-за рубежа уже готовой продукции, а не заниматься перспективными разработками на основе имеющегося в РФ научно-технического потенциала.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.

К концу 2022 г. объем параллельного импорта превысил $20 млрд, говорил руководитель ФТС Владимир Булавин. По его словам, всего ввезли 2,4 млн т товаров, в основном автомобили, станки и оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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