Патрушев: параллельный импорт мешает отечественным разработкам

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.