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Rockstar Games пообещала представить трейлер игры GTA VI в декабре

Ведомости

Американская Rockstar Games, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, выпустит первый трейлер Grand Theft Auto (GTA) VI в декабре этого года, сообщил президент компании Сэм Хаузер. Анонс ожидается в преддверии 25-летнего юбилея студии.

«В 1998 г. Rockstar Games была основана с идеей, что видеоигры могут стать незаменимой частью культуры вместе с другими формами развлечений, и мы надеемся, что создали игры, которые полюбились вам, стремясь стать частью этой эволюции. В начале декабря мы покажем первый трейлер следующей Grand Theft Auto. Мы рассчитываем делиться такими играми еще многие-многие годы», – заявил Хаузер, его слова приводит пресс-служба компании.

О работе над новой частью игры стало известно в феврале 2022 г. В сентябре того же года в сеть попали ролики с геймплеем тестовой версии GTA VI. На кадрах был виден игровой процесс за мужского и женского персонажей. В Rockstar отреагировали на утечку, подтвердив подлинность слитых роликов. В студии подчеркнули, что злоумышленники получили доступ лишь к скриншотам и роликам ранней версии игры.

Точную дату выпуска трейлера Rockstar Games не озвучила. Не исключено, что его могут приурочить к церемонии The Game Awards 2023 в ночь с 7 на 8 декабря.

Grand Theft Auto (GTA) – это серия мультиплатформенных игр в жанре приключенческого боевика, созданных разработчиками Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. В разработке ряда игр серии также принимали участие братья Дэн и Сэм Хаузеры, Лесли Бензис и Аарон Гарбут. Название серии отсылает к термину grand theft auto, используемому в США для обозначения кражи автомобилей.

На февраль 2022 г. порядка 90% российского рынка видеоигр приходилось на крупных зарубежных игроков. Ушедшие из России крупнейшие игровые студии, в частности, RockStar Games, закрыли пользователям доступ к контенту. Геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр. В 2022 г. две трети (69%) российских пользователей играли хотя бы в одну пиратскую копию, а 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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