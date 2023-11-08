Rockstar Games пообещала представить трейлер игры GTA VI в декабре
Американская Rockstar Games, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, выпустит первый трейлер Grand Theft Auto (GTA) VI в декабре этого года, сообщил президент компании Сэм Хаузер. Анонс ожидается в преддверии 25-летнего юбилея студии.
«В 1998 г. Rockstar Games была основана с идеей, что видеоигры могут стать незаменимой частью культуры вместе с другими формами развлечений, и мы надеемся, что создали игры, которые полюбились вам, стремясь стать частью этой эволюции. В начале декабря мы покажем первый трейлер следующей Grand Theft Auto. Мы рассчитываем делиться такими играми еще многие-многие годы», – заявил Хаузер, его слова приводит пресс-служба компании.
О работе над новой частью игры стало известно в феврале 2022 г. В сентябре того же года в сеть попали ролики с геймплеем тестовой версии GTA VI. На кадрах был виден игровой процесс за мужского и женского персонажей. В Rockstar отреагировали на утечку, подтвердив подлинность слитых роликов. В студии подчеркнули, что злоумышленники получили доступ лишь к скриншотам и роликам ранней версии игры.
Точную дату выпуска трейлера Rockstar Games не озвучила. Не исключено, что его могут приурочить к церемонии The Game Awards 2023 в ночь с 7 на 8 декабря.
Grand Theft Auto (GTA) – это серия мультиплатформенных игр в жанре приключенческого боевика, созданных разработчиками Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. В разработке ряда игр серии также принимали участие братья Дэн и Сэм Хаузеры, Лесли Бензис и Аарон Гарбут. Название серии отсылает к термину grand theft auto, используемому в США для обозначения кражи автомобилей.
На февраль 2022 г. порядка 90% российского рынка видеоигр приходилось на крупных зарубежных игроков. Ушедшие из России крупнейшие игровые студии, в частности, RockStar Games, закрыли пользователям доступ к контенту. Геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр. В 2022 г. две трети (69%) российских пользователей играли хотя бы в одну пиратскую копию, а 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 г.