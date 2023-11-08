Rockstar Games пообещала представить трейлер игры GTA VI в декабре

О работе над новой частью игры стало известно в феврале 2022 г. В сентябре того же года в сеть попали ролики с геймплеем тестовой версии GTA VI. На кадрах был виден игровой процесс за мужского и женского персонажей. В Rockstar отреагировали на утечку, подтвердив подлинность слитых роликов. В студии подчеркнули, что злоумышленники получили доступ лишь к скриншотам и роликам ранней версии игры.