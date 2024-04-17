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Банки профинансируют 12 проектов технологического суверенитета России

Ведомости

Банки профинансируют 12 проектов технологического суверенитета РФ на общую сумму 264,8 млрд руб. Об этом рассказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

«Большая часть финансируемых проектов – в отрасли машиностроения, судостроения, энергетики, приборостроения, инфраструктуры и обработки данных», – сказал Мирошниченко. 

По его словам, ВЭБ.РФ ведет реестр проектов в рамках таксономии технологического суверенитета и участвует в кредитовании проектов в роли инвестора. ВЭБ финансирует три проекта из 12 на общую сумму 79 млрд руб.

В рамках таксономии технологического суверенитета российские банки кредитуют проекты, направленные на импортозамещение и структурную адаптацию экономики. Критерии таких проектов в апреле 2023 г. утвердило правительство РФ, в начале июня Центральный Банк ввел условия применения понижающих коэффициентов для банков – кредиторов проектов в рамках таксономии. Документ был разработан совместно Минэкономразвития РФ, ЦБ и ВЭБ.РФ.

19 марта «Ведомости» писали, что с 2025 г. в России запустят пул прорывных мегапроектов, главной задачей которых станет оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 проектов. Он назвал четыре из них: «Станкостроение и робототехника», «Новые материалы и химия», «Обеспечение продовольственной безопасности» и «Новые медицинские технологии». По словам двух источников «Ведомостей», знакомых с подготовкой пула проектов технологического суверенитета, в список также войдут: «Развитие беспилотной авиации» (фактически запущен с 2024 г.), «Развитие космической отрасли», «Атом и новые источники энергии», «Производство судов и судового оборудования», «Гражданская авиация», «Микроэлектроника», «Экономика данных», «Наука и университеты».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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