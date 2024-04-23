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Хакеры атаковали более 19 млн пользователей Android в РФ с начала года

Ведомости

В I квартале 2024 г. хакеры в 5,2 раза увеличили число атак на российских пользователей смартфонов Android. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Калинина.

Всего за первые три месяца атакам подверглись более 19 млн человек. По словам Калинина, наиболее распространены вирусы Dwphon и Mamont. Dwphon собирает информацию об устройстве, личные данные владельца смартфона, а также сведения об установленных приложениях. Он также может самостоятельно загружать различные программы, в том числе рекламное и вредоносное ПО. Mamont крадет платежные данные пользователей и может получать доступ к SMS. Зачастую эти вирусы маскируются под легитимное ПО, но распространяются на сторонних площадках.

«Некоторые разновидности встречаются и во встроенных сторах. Однако в случае с Dwphon жертва получает зараженное устройство прямо из коробки, то есть купив его в магазине», – рассказал Калинин.

По словам представителя «Лаборатории Касперского», цепочка поставки смартфона может быть скомпрометирована на каком-то из этапов поставки. В первую очередь речь идет об OEM-смартфонах (original equipment manufacturer – производитель оригинального оборудования). Эти устройства может заказать любая компания, которая не занимается их производством.

В начале апреля эксперты «Лаборатории Касперского» подсчитали, что количество случаев заражения вредоносными программами, похищающими данные с персональных и корпоративных устройств, с 2020 г. выросло на 643% и в 2023 г. составило около 10 млн по всему миру. Наиболее популярным вредоносным ПО в 2023 г. стал стилер (ПО для кражи сведений об устройстве и хранимой в нем информации о логинах и паролях) RedLine – на него приходилось более 55% всех краж. В среднем с одного зараженного устройства злоумышленники крадут 50,9 пары логинов и паролей, отмечали специалисты «Лаборатории Касперского». Учетные данные могут включать логины для соцсетей, онлайн-банкинга, криптокошельков и корпоративных онлайн-сервисов, например электронной почты и внутренних систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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