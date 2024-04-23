Хакеры атаковали более 19 млн пользователей Android в РФ с начала года

В начале апреля эксперты «Лаборатории Касперского» подсчитали, что количество случаев заражения вредоносными программами, похищающими данные с персональных и корпоративных устройств, с 2020 г. выросло на 643% и в 2023 г. составило около 10 млн по всему миру. Наиболее популярным вредоносным ПО в 2023 г. стал стилер (ПО для кражи сведений об устройстве и хранимой в нем информации о логинах и паролях) RedLine – на него приходилось более 55% всех краж. В среднем с одного зараженного устройства злоумышленники крадут 50,9 пары логинов и паролей, отмечали специалисты «Лаборатории Касперского». Учетные данные могут включать логины для соцсетей, онлайн-банкинга, криптокошельков и корпоративных онлайн-сервисов, например электронной почты и внутренних систем.