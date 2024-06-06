Участники сессии ВЭБа обсудят на ПМЭФе создание в России технологической базы

Участники дискуссии обсудят, нужны ли крупному отечественному бизнесу малые технологические компании или же эффективнее покупать готовый продукт в Китае, как стартапам создавать «готовые решения», а также роль компаний-интеграторов. В центре внимания также будут роль государства для развития рынка и выстраивание диалога «бизнес-государство-потребитель» для создания в России высокотехнологичного продукта.