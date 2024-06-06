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Участники сессии ВЭБа обсудят на ПМЭФе создание в России технологической базы

Ведомости

На сессии ВЭБа 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будут обсуждаться вопросы, связанные с созданием в России мощной суверенной научной и технологической базы и инфраструктуры. Доброе техно_утро с ВЭБ.РФ начнется 7 июня в 10:30 в зале D2.

Участники дискуссии обсудят, нужны ли крупному отечественному бизнесу малые технологические компании или же эффективнее покупать готовый продукт в Китае, как стартапам создавать «готовые решения», а также роль компаний-интеграторов. В центре внимания также будут роль государства для развития рынка и выстраивание диалога «бизнес-государство-потребитель» для создания в России высокотехнологичного продукта.

Модератором дискуссии будет кандидат экономических наук и экс-глава ассоциации менторов МШУ «Сколково» Михаил Хомич, а выступающими – зампредседателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов, президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников, гендиректор Ivideon Заур Абуталимов, сооснователь «Микрофоны ‘Союз’» Дэвид Браун, президент АО «Элемент» Илья Иванцов, гендиректор АО «СР Спейс» Олег Мансуров, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, а также председатель совета директоров АО «ГК „Титан»» Михаил Сутягинский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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