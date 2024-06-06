Участники сессии ВЭБа обсудят на ПМЭФе создание в России технологической базы
Участники дискуссии обсудят, нужны ли крупному отечественному бизнесу малые технологические компании или же эффективнее покупать готовый продукт в Китае, как стартапам создавать «готовые решения», а также роль компаний-интеграторов. В центре внимания также будут роль государства для развития рынка и выстраивание диалога «бизнес-государство-потребитель» для создания в России высокотехнологичного продукта.
Модератором дискуссии будет кандидат экономических наук и экс-глава ассоциации менторов МШУ «Сколково» Михаил Хомич, а выступающими – зампредседателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов, президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников, гендиректор Ivideon Заур Абуталимов, сооснователь «Микрофоны ‘Союз’» Дэвид Браун, президент АО «Элемент» Илья Иванцов, гендиректор АО «СР Спейс» Олег Мансуров, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, а также председатель совета директоров АО «ГК „Титан»» Михаил Сутягинский.