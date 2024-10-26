Ask.fm прекратит работу 1 декабря 2024 года
Приложение Ask.fm, где можно задавать любые вопросы, не раскрывая своего имени, объявило, что проект прекратит работу с 1 декабря 2024 г. Об этом сообщается на сайте площадки.
Причиной закрытия приложения стало значительное сокращение пользовательской базы. Регистрация новых пользователей в приложении приостановлена 24 октября. Персональные данные пользователей будут удалены в ближайшее время.
«Спасибо всем, кто интересовался вопросами и смело давал искренние ответы. Для нас это была радостная поездка, и мы надеемся, что для вас она тоже была радостной», – говорится в сообщении.
Ask.fm была запущена в июне 2010 г. Приложение было создано в Латвии в качестве альтернативы сети для вопросов и ответов Formspring.