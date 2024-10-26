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Ask.fm прекратит работу 1 декабря 2024 года

Ведомости

Приложение Ask.fm, где можно задавать любые вопросы, не раскрывая своего имени, объявило, что проект прекратит работу с 1 декабря 2024 г. Об этом сообщается на сайте площадки.

Причиной закрытия приложения стало значительное сокращение пользовательской базы. Регистрация новых пользователей в приложении приостановлена 24 октября. Персональные данные пользователей будут удалены в ближайшее время.

«Спасибо всем, кто интересовался вопросами и смело давал искренние ответы. Для нас это была радостная поездка, и мы надеемся, что для вас она тоже была радостной», – говорится в сообщении.

Ask.fm была запущена в июне 2010 г. Приложение было создано в Латвии в качестве альтернативы сети для вопросов и ответов Formspring.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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