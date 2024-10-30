Microsoft сообщила об атаке хакеров на чиновников США
Американская корпорация Microsoft обнаружила серию фишинговых электронных писем, отправленных лицам в правительственном, научном, оборонном и других секторах США с целью сбора разведданных. За атакой стоит хакерская группа Midnight Blizzard, которую якобы поддерживает Россия. Об этом сообщается на сайте корпорации.
По данным Microsoft, фишинговые письма были отправлены тысячам целей в более чем 100 организациях и содержали файл конфигурации протокола удаленного рабочего стола, который подключался к контролируемому хакерами серверу. В некоторых случаях злоумышленники выдавали себя за сотрудников корпорации или ссылались на других облачных провайдеров.
Отмечается, что подобная активность ранее была замечена при атаках на подразделения государственного центра киберзащиты Украины и компьютеры компании Amazon.
20 января Microsoft обнаружил атаку на свои корпоративные системы. Ответственность за атаку корпорация возложила на Midnight Blizzard. Утверждалось, что хакерская группа смогла получить доступ к «небольшому проценту» учетных записей корпоративной почты, включая высшее руководство и сотрудников, отвечающих за кибербезопасность и юридические функции.
В июне 2023 г. корпорация также сообщала о росте атак на корпоративные учетные данные со стороны Midnight Blizzard.