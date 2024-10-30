Microsoft сообщила об атаке хакеров на чиновников США

По данным Microsoft, фишинговые письма были отправлены тысячам целей в более чем 100 организациях и содержали файл конфигурации протокола удаленного рабочего стола, который подключался к контролируемому хакерами серверу. В некоторых случаях злоумышленники выдавали себя за сотрудников корпорации или ссылались на других облачных провайдеров.