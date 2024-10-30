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Microsoft сообщила об атаке хакеров на чиновников США

Ведомости

Американская корпорация Microsoft обнаружила серию фишинговых электронных писем, отправленных лицам в правительственном, научном, оборонном и других секторах США с целью сбора разведданных. За атакой стоит хакерская группа Midnight Blizzard, которую якобы поддерживает Россия. Об этом сообщается на сайте корпорации.

По данным Microsoft, фишинговые письма были отправлены тысячам целей в более чем 100 организациях и содержали файл конфигурации протокола удаленного рабочего стола, который подключался к контролируемому хакерами серверу. В некоторых случаях злоумышленники выдавали себя за сотрудников корпорации или ссылались на других облачных провайдеров.

Отмечается, что подобная активность ранее была замечена при атаках на подразделения государственного центра киберзащиты Украины и компьютеры компании Amazon.

20 января Microsoft обнаружил атаку на свои корпоративные системы. Ответственность за атаку корпорация возложила на Midnight Blizzard. Утверждалось, что хакерская группа смогла получить доступ к «небольшому проценту» учетных записей корпоративной почты, включая высшее руководство и сотрудников, отвечающих за кибербезопасность и юридические функции.

В июне 2023 г. корпорация также сообщала о росте атак на корпоративные учетные данные со стороны Midnight Blizzard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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