В WhatsApp появилась функция расшифровки голосовых сообщений

Транскрибирование уже доступно на английском, испанском, португальском и русском языках. Мессенджер планирует добавить другие языки в течение нескольких месяцев, чтобы сделать эту функцию доступной для пользователей по всему миру. Кроме того, расшифровка будет абсолютно бесплатной, в отличие от Telegram.