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В WhatsApp появилась функция расшифровки голосовых сообщений

Ведомости

В мобильном приложении WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) появилась функция расшифровки голосовых сообщений в текст. Об этом говорится в блоге компании.

Транскрибирование уже доступно на английском, испанском, португальском и русском языках. Мессенджер планирует добавить другие языки в течение нескольких месяцев, чтобы сделать эту функцию доступной для пользователей по всему миру. Кроме того, расшифровка будет абсолютно бесплатной, в отличие от Telegram.

Создатели приложения отметили полную конфиденциальность личных сообщений, как голосовых, так и текстовых. Они недоступны даже WhatsApp, утверждают разработчики.

Для использования функции необходимо активировать ее в настройках приложения. Пользователь также может выбрать язык расшифровки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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