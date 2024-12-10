Сеченовский университет и ВШЭ создали методику развития фармацевтической отрасли

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов указал, что поиск инновационных решений является важнейшей частью фармацевтической отрасли. Но развивающиеся технологии остаются очень дорогими. Так, на разработку одного инновационного лекарства в среднем требуется порядка 10–15 лет, а его стоимость может достигать $2,5 млрд. По его словам, специалисты давно сталкивались с вопросом, какие препараты понадобятся системе здравоохранения в первую очередь в горизонте 7–12 лет. Проект помогает решить эту задачу.