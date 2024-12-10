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Сеченовский университет и ВШЭ создали методику развития фармацевтической отрасли

Ведомости

Ученые Сеченовского университета и Высшей школы экономики (ВШЭ) разработали методику выявления приоритетных направлений и технологий развития фармацевтической отрасли. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Сеченовского университета.

Совместное исследование позволяет определить научные направления, которые окажутся наиболее востребованными для лечения заболеваний с существенным медико-социальным влиянием. Анализ параметров показал, что наибольший вклад в медико-социальное и экономическое бремя для системы здравоохранения вносят рак легких, рак молочной железы и рак желудка.

В ходе исследования была проанализирована информация из различных источников, в том числе данные государственных закупок, социально-демографических и эпидемиологических прогнозов. В рамках нозологий с помощью системы интеллектуального анализа больших данных iFORA проведен разведочный и углубленный анализ технологий на основе расширенного перечня. Для рака исследователи выделили два подхода: поиск новых мишеней и их комбинаций и создание новых принципов лечения. В настоящий момент идет валидация результатов исследований с клиническими специалистами для определения наиболее перспективных технологий.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов указал, что поиск инновационных решений является важнейшей частью фармацевтической отрасли. Но развивающиеся технологии остаются очень дорогими. Так, на разработку одного инновационного лекарства в среднем требуется порядка 10–15 лет, а его стоимость может достигать $2,5 млрд. По его словам, специалисты давно сталкивались с вопросом, какие препараты понадобятся системе здравоохранения в первую очередь в горизонте 7–12 лет. Проект помогает решить эту задачу.

Результаты исследования и методология станут основой для создания первой национальной аналитической системы раннего сканирования горизонтов, которая позволит проводить мониторинг разработки новых лекарств и технологий, их раннюю клинико-экономическую оценку. Ее основными пользователями будут Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, научные институты, медицинские организации и фармацевтические компании.

В феврале Всемирная организация здравоохранения прогнозировала рост заболеваний раком среди населения с 20 млн случаев в год до 35 млн случаев ежегодно к началу 2050 г. Согласно докладу Международного агентства по изучению рака, быстро растущая глобальная заболеваемость раком обусловлена процессами старения, увеличением численности населения и изменениями в подверженности людей факторам риска. Среди ключевых факторов, которые способствуют увеличению заболеваемости, названы употребление табака, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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