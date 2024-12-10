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OpenAI запустила нейросеть для генерации видео Sora

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Компания OpenAI, занимающаяся разработкой чат-бота ChatGPT, запустила нейросеть для генерации реалистичных видео Sora. Об этом сообщается на сайте разработчика.

Sora сможет генерировать видео длинной до 20 секунд на основе текстового описания пользователя. На первых этапах количество генераций будет ограничено.

Поэтому пользователи, оформившие подписку на ChatGPT Plus стоимостью $20, смогут создавать до 50 видео в месяц. Клиенты ChatGPT Pro, стоимость которой составляет $200, получат возможность создавать до 500 видео в месяц с высоким разрешением в быстром режиме и неограниченный доступ к медленным генерациям в более низком качестве.

Sora доступна для пользователей с платной подпиской с 9 декабря.

В ноябре сообщалось, что ОpenAI готовится к запуску нового инструмента искусственного интеллекта под кодовым названием Operator, который может использовать компьютер для выполнения действий от имени человека, например, для написания кода или бронирования билетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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