OpenAI запустила нейросеть для генерации видео Sora
Компания OpenAI, занимающаяся разработкой чат-бота ChatGPT, запустила нейросеть для генерации реалистичных видео Sora. Об этом сообщается на сайте разработчика.
Sora сможет генерировать видео длинной до 20 секунд на основе текстового описания пользователя. На первых этапах количество генераций будет ограничено.
Поэтому пользователи, оформившие подписку на ChatGPT Plus стоимостью $20, смогут создавать до 50 видео в месяц. Клиенты ChatGPT Pro, стоимость которой составляет $200, получат возможность создавать до 500 видео в месяц с высоким разрешением в быстром режиме и неограниченный доступ к медленным генерациям в более низком качестве.
Sora доступна для пользователей с платной подпиской с 9 декабря.
В ноябре сообщалось, что ОpenAI готовится к запуску нового инструмента искусственного интеллекта под кодовым названием Operator, который может использовать компьютер для выполнения действий от имени человека, например, для написания кода или бронирования билетов.