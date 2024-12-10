OpenAI запустила нейросеть для генерации видео Sora

Поэтому пользователи, оформившие подписку на ChatGPT Plus стоимостью $20, смогут создавать до 50 видео в месяц. Клиенты ChatGPT Pro, стоимость которой составляет $200, получат возможность создавать до 500 видео в месяц с высоким разрешением в быстром режиме и неограниченный доступ к медленным генерациям в более низком качестве.