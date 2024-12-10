Шадаев: запуском спутниковой группировки займется Минобороны

«Всего к 2027 г. на низких орбитах будет функционировать 292 аппарата, которые будут обеспечивать доступность скоростного и дешевого интернета на территории нашей страны и на территории в общем всего мира», – заявлял Шадаев в начале октября. Но, по его словам, к концу 2030 г. «Бюро 1440» всего предстоит запустить 383 спутника, с учетом 91 аппарата, который придет на замену выходящим из строя. Вся спутниковая группировка обойдется примерно в 445 млрд руб. до 2030 г. с учетом бюджетных и внебюджетных средств, писал РБК в сентябре.