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Шадаев: запуском спутниковой группировки займется Минобороны

Ведомости

Запуск низкоорбитальной спутниковой группировки, разработкой которой занимается «Бюро 1440» (входит в группу «ИКС холдинг»), будет происходить при участии Минобороны. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике заявил министр цифрового развития и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

На уточнение председателя комитета Андрея Кутепова, взаимодействует ли «ИКС холдинг» в части запуска спутников с Роскосмосом, министр ответил, что «пока предполагается, что запуски будут через Минобороны».

Шадаев напомнил, что на текущий момент на орбите уже находятся шесть аппаратов, на которых «тестируют и обкатывают технологии»: по три аппарата было запущено в мае 2023 и 2024 гг. «С 2025 г. планируется массовое производство космических аппаратов и начало их запуска», – уточнил он.

«Бюро 1440» должно стать одним из ключевых исполнителей федерального проекта, посвященного развитию инфраструктуры доступа в интернет, на реализацию которого в бюджете предусмотрено 72 млрд руб. на 2025–2026 гг. В частности, компания должна будет создать глобальную низкоорбитальную спутниковую группировку для увеличения доли домохозяйств, которым будет доступен высокоскоростной широкополосный интернет.

«Всего к 2027 г. на низких орбитах будет функционировать 292 аппарата, которые будут обеспечивать доступность скоростного и дешевого интернета на территории нашей страны и на территории в общем всего мира», – заявлял Шадаев в начале октября. Но, по его словам, к концу 2030 г. «Бюро 1440» всего предстоит запустить 383 спутника, с учетом 91 аппарата, который придет на замену выходящим из строя. Вся спутниковая группировка обойдется примерно в 445 млрд руб. до 2030 г. с учетом бюджетных и внебюджетных средств, писал РБК в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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