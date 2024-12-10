Шадаев: запуском спутниковой группировки займется Минобороны
Запуск низкоорбитальной спутниковой группировки, разработкой которой занимается «Бюро 1440» (входит в группу «ИКС холдинг»), будет происходить при участии Минобороны. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике заявил министр цифрового развития и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
На уточнение председателя комитета Андрея Кутепова, взаимодействует ли «ИКС холдинг» в части запуска спутников с Роскосмосом, министр ответил, что «пока предполагается, что запуски будут через Минобороны».
Шадаев напомнил, что на текущий момент на орбите уже находятся шесть аппаратов, на которых «тестируют и обкатывают технологии»: по три аппарата было запущено в мае 2023 и 2024 гг. «С 2025 г. планируется массовое производство космических аппаратов и начало их запуска», – уточнил он.
«Бюро 1440» должно стать одним из ключевых исполнителей федерального проекта, посвященного развитию инфраструктуры доступа в интернет, на реализацию которого в бюджете предусмотрено 72 млрд руб. на 2025–2026 гг. В частности, компания должна будет создать глобальную низкоорбитальную спутниковую группировку для увеличения доли домохозяйств, которым будет доступен высокоскоростной широкополосный интернет.
«Всего к 2027 г. на низких орбитах будет функционировать 292 аппарата, которые будут обеспечивать доступность скоростного и дешевого интернета на территории нашей страны и на территории в общем всего мира», – заявлял Шадаев в начале октября. Но, по его словам, к концу 2030 г. «Бюро 1440» всего предстоит запустить 383 спутника, с учетом 91 аппарата, который придет на замену выходящим из строя. Вся спутниковая группировка обойдется примерно в 445 млрд руб. до 2030 г. с учетом бюджетных и внебюджетных средств, писал РБК в сентябре.