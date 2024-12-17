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В Ирландии оштрафовали Meta на 251 млн евро

Ведомости

Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) оштрафовала корпорацию Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на 251 млн евро за утечку данных принадлежащей ей соцсети Facebook. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Речь идет об инциденте, который произошел в сентябре 2018 г. Тогда в результате хакерской атаки произошла утечка персональных данных около 29 млн пользователей Facebook, из которых около 3 млн находились в странах Евросоюза. Проблема была устранена вскоре после ее обнаружения.

В июле 2019 г. Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала Facebook на рекордные $5 млрд за массовую утечку персональных данных своих пользователей британской компании Cambridge Analytica. О том, что компания собирала данные пользователей для составления политических портретов избирателей, стало известно в марте 2018 г. The New York Times и The Observer писали, что компания также сотрудничала с предвыборным штабом избранного президента США Дональда Трампа и с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Ее действия могли затронуть более 87 млн пользователей Facebook.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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