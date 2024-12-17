В Ирландии оштрафовали Meta на 251 млн евро
Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) оштрафовала корпорацию Meta
Речь идет об инциденте, который произошел в сентябре 2018 г. Тогда в результате хакерской атаки произошла утечка персональных данных около 29 млн пользователей Facebook, из которых около 3 млн находились в странах Евросоюза. Проблема была устранена вскоре после ее обнаружения.
В июле 2019 г. Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала Facebook на рекордные $5 млрд за массовую утечку персональных данных своих пользователей британской компании Cambridge Analytica. О том, что компания собирала данные пользователей для составления политических портретов избирателей, стало известно в марте 2018 г. The New York Times и The Observer писали, что компания также сотрудничала с предвыборным штабом избранного президента США Дональда Трампа и с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Ее действия могли затронуть более 87 млн пользователей Facebook.