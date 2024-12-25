Соцсеть X подняла цену на подписку Premium+, чтобы платить авторам
С 21 декабря 2024 г. соцсеть X подняла цену на подписку сегмента Premium+ до $22 в месяц, сообщает Reuters.
По заявлению компании, повышение цены обусловлено тем, что социальная сеть планирует увеличить выплаты авторам платформы. Еще увеличение стоимости подписки позволит дать X большую независимость от рекламодателей. Пока изменения появились только в некоторых странах.
С подпиской Premium+ можно просматривать контент без рекламы, она обеспечивает «приоритетный» доступ к технической поддержке, а также дает ранний доступ к новым опциям.
Стоимость подписок сегментов Basic и Premium не изменилась – $3 и $8 в месяц соответственно.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября 2024 г. многие пользователи стали покидать соцсеть X и переходить на аналог платформы в знак протеста, о чем сообщала WP. Решение пользователей связано с тем, что Илон Маск помог республиканцу одержать победу в гонке.