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Соцсеть X подняла цену на подписку Premium+, чтобы платить авторам

Ведомости

С 21 декабря 2024 г. соцсеть X подняла цену на подписку сегмента Premium+ до $22 в месяц, сообщает Reuters.

По заявлению компании, повышение цены обусловлено тем, что социальная сеть планирует увеличить выплаты авторам платформы. Еще увеличение стоимости подписки позволит дать X большую независимость от рекламодателей. Пока изменения появились только в некоторых странах.

С подпиской Premium+ можно просматривать контент без рекламы, она обеспечивает «приоритетный» доступ к технической поддержке, а также дает ранний доступ к новым опциям.

Стоимость подписок сегментов Basic и Premium не изменилась – $3 и $8 в месяц соответственно.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября 2024 г. многие пользователи стали покидать соцсеть X и переходить на аналог платформы в знак протеста, о чем сообщала WP. Решение пользователей связано с тем, что Илон Маск помог республиканцу одержать победу в гонке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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