Соцсеть X подняла цену на подписку Premium+, чтобы платить авторам

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября 2024 г. многие пользователи стали покидать соцсеть X и переходить на аналог платформы в знак протеста, о чем сообщала WP. Решение пользователей связано с тем, что Илон Маск помог республиканцу одержать победу в гонке.