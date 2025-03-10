Маск заявил о крупной кибератаке на X
Предприниматель и глава департамента по повышению эффективности госуправления администрации США (DOGE) Илон Маск заявил о крупной кибератаке на принадлежащую ему социальную сеть X. Таким образом он прокомментировал сообщения о сбоях в работе проекта.
«Мы подвергаемся атакам каждый день, но на этот раз это было сделано с использованием большого количества ресурсов. В этом замешана либо крупная, скоординированная группа, и/или страна», – написал он в Х.
Маск также добавил, что в настоящее время специалисты отслеживают источник кибератаки.
Ранее 10 марта был зафиксирован масштабный бой в работе Х, пользователи массово жаловались на недоступность сайта, а также приложения социальной сети.