Подносова: РФ изучит международный опыт применения ИИ в работе судей
Внедрение элементов искусственного интеллекта (ИИ) способно существенно облегчить работу судей и работников аппаратов судов. Об этом заявила председатель Верховного суда России Ирина Подносова на XX совещании председателей верховных судов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Подносова уточнила, что эта тема активно обсуждается в последние годы. Дискуссия об этом имеет не только прикладной, но и этический аспект. По ее мнению, применение ИИ возможно только по бесспорным вопросам, когда работа судьи не связана с анализом правоотношений сторон и носит технический характер. Председатель Верховного суда отметила, что российская сторона с большим вниманием изучит опыт коллег в этой сфере.
Она заметила, что на современном этапе цифрового развития также остро стоит вопрос обеспечения кибербезопасности в судебной системе. Увеличение роли и числа электронных сервисов в судопроизводстве несет дополнительные требования к системам безопасности.
На XX совещании председателей верховных судов государств – членов ШОС, проходившем в Ханчжоу, были представлены доклады по таким направлениям судебной работы, как применение ИИ, обеспечение кибербезопасности, защита прав несовершеннолетних, борьба с насильственными и террористическими преступлениями, а также роль судебной власти в предотвращении и разрешении конфликтов. В ходе мероприятия были обсуждены ключевые вопросы правоприменения, проведен обмен практиками в сфере судоустройства и принято совместное заявление.