Подносова: РФ изучит международный опыт применения ИИ в работе судей

Подносова уточнила, что эта тема активно обсуждается в последние годы. Дискуссия об этом имеет не только прикладной, но и этический аспект. По ее мнению, применение ИИ возможно только по бесспорным вопросам, когда работа судьи не связана с анализом правоотношений сторон и носит технический характер. Председатель Верховного суда отметила, что российская сторона с большим вниманием изучит опыт коллег в этой сфере.