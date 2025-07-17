В мессенджере Max появилась система контроля безопасности

Куколев отметил ключевое отличие этого решения: в то время как большинство компаний вынуждены реагировать на инциденты после их возникновения, система VK SIEM осуществляет мгновенный анализ подозрительной активности, что позволяет выявлять потенциальные угрозы и действия мошенников до того, как они смогут причинить вред пользователям.