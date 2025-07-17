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В мессенджере Max появилась система контроля безопасности

Ведомости

Мессенджер Max запустил систему защиты пользовательских данных, которая ускоряет обнаружение и реагирование на киберугрозы, сообщается в пресс-релизе компании.

Компания внедрила SIEM-платформу (Security Information and Event Management), способную анализировать свыше 3 млн событий безопасности в секунду. В сутки VK SIEM обрабатывает более 200 млрд событий информационной безопасности, из которых порядка 30 млрд генерирует мессенджер Max.

Руководитель SOC VK Дмитрий Куколев подчеркнул, что данная платформа способна обрабатывать миллионы событий ежесекундно в режиме реального времени, обеспечивая не только защиту текущих пользователей, но и обладая потенциалом для масштабирования на десятки миллионов новых аккаунтов.

Куколев отметил ключевое отличие этого решения: в то время как большинство компаний вынуждены реагировать на инциденты после их возникновения, система VK SIEM осуществляет мгновенный анализ подозрительной активности, что позволяет выявлять потенциальные угрозы и действия мошенников до того, как они смогут причинить вред пользователям.

В марте VK представил бета-версию платформы Max, объединяющей функции мессенджера, голосовой связи и обмена файлами объемом до 4 ГБ. Приложение уже доступно для скачивания в основных магазинах приложений, включая App Store, RuStore и Google Play.

15 июля правительство объявило о выборе оператора для создания национального мессенджера на основе платформы Max. Этим оператором назначена «Коммуникационная платформа» – дочерняя компания VK.

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