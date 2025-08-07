«Ростех» запустил производство оборудования для ИИ с новой системой охлаждения
«Ростех» запустил серийное производство вычислительных комплексов для нейросетей с новой системой охлаждения. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.
Технологию разработал входящий в «Ростех» холдинг «Росэл». Вычислительные комплексы оснащены системой жидкостного охлаждения. «Технология крайне востребована, так как традиционные воздушные системы больше не справляются с мощными процессорами и видеокартами, которые используются для работы нейросетей и суперкомпьютеров», – говорится в сообщении.
Решение позволит снизить энергопотребление на 30–50% по сравнению с воздушными аналогами. Кроме того, данная система способствует созданию более компактных центров обработки данных (ЦОД), а также значительно увеличивает срок службы оборудования.
El País в сентябре 2023 г. писало, что центрам обработки данных приходится закачивать воду для охлаждения оборудования. Ведущие разработчики технологий – Microsoft, OpenAI и Google – признавали, что растущий спрос на инструменты искусственного интеллекта (ИИ) влечет за собой увеличение использования водных ресурсов.
Для охлаждения водой наполняют градирни за пределами зданий. Например, создатель ChatGPT компания OpenAI нуждалась в большом количестве охлаждающей воды для своей технологии обучения систем ИИ имитировать человеческое письмо. Эта вода добывается из водораздела рек Раккун и Де-Мойн (Айова, США).