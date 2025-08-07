«Ростех» запустил производство оборудования для ИИ с новой системой охлаждения

Технологию разработал входящий в «Ростех» холдинг «Росэл». Вычислительные комплексы оснащены системой жидкостного охлаждения. «Технология крайне востребована, так как традиционные воздушные системы больше не справляются с мощными процессорами и видеокартами, которые используются для работы нейросетей и суперкомпьютеров», – говорится в сообщении.