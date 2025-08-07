Минцифры согласовало схему доступа к интернету в условиях ограничений

На фоне усиливающихся ограничений мобильного интернета в различных регионах России местные власти начали активно разворачивать альтернативные каналы доступа в сеть. В качестве временной или частичной компенсации все чаще предлагается расширение зон с бесплатным Wi-Fi-доступом, в том числе за счет предпринимателей. Так, в Пензенской области увеличивается количество общественных пространств с Wi-Fi, а в Нижегородской области бизнесу предложили обеспечить упрощенное подключение к таким точкам. В Орловской области обсуждают пересмотр тарифов из-за отключений.