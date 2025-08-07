Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минцифры согласовало схему доступа к интернету в условиях ограничений

Ведомости

Минцифры России совместно с операторами связи разработало техническую схему обеспечения граждан доступом к ключевым онлайн-сервисам в случае ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на полях конференции «Цифровая эволюция» в Калуге. Его слова передает ТАСС.

По словам министра, даже при блокировке доступа к интернету пользователи смогут пройти капчу и получить доступ к так называемому «белому списку» критически важных и массово востребованных сервисов – таких как службы такси, доставки и маркетплейсы. Доступ будет предоставляться на обычной скорости.

Также в список приоритетных подключений войдут системы межмашинного взаимодействия (M2M), чтобы гарантировать стабильную работу банкоматов, терминалов оплаты и других устройств.

Особое внимание будет уделено использованию иностранных SIM-карт в национальном роуминге. В случае их подключения к российским сетям доступ к мобильному интернету будет автоматически ограничен на пять часов. После этого пользователь также сможет пройти капчу и получить доступ к основным сервисам, чтобы оставаться на связи, вызвать такси или воспользоваться базовыми онлайн-услугами.

По словам Шадаева, эти меры призваны обеспечить цифровую устойчивость инфраструктуры при сохранении базовой доступности жизненно необходимых сервисов для граждан.

На фоне усиливающихся ограничений мобильного интернета в различных регионах России местные власти начали активно разворачивать альтернативные каналы доступа в сеть. В качестве временной или частичной компенсации все чаще предлагается расширение зон с бесплатным Wi-Fi-доступом, в том числе за счет предпринимателей. Так, в Пензенской области увеличивается количество общественных пространств с Wi-Fi, а в Нижегородской области бизнесу предложили обеспечить упрощенное подключение к таким точкам. В Орловской области обсуждают пересмотр тарифов из-за отключений.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных