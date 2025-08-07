Минцифры согласовало схему доступа к интернету в условиях ограничений
Минцифры России совместно с операторами связи разработало техническую схему обеспечения граждан доступом к ключевым онлайн-сервисам в случае ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на полях конференции «Цифровая эволюция» в Калуге. Его слова передает ТАСС.
По словам министра, даже при блокировке доступа к интернету пользователи смогут пройти капчу и получить доступ к так называемому «белому списку» критически важных и массово востребованных сервисов – таких как службы такси, доставки и маркетплейсы. Доступ будет предоставляться на обычной скорости.
Также в список приоритетных подключений войдут системы межмашинного взаимодействия (M2M), чтобы гарантировать стабильную работу банкоматов, терминалов оплаты и других устройств.
Особое внимание будет уделено использованию иностранных SIM-карт в национальном роуминге. В случае их подключения к российским сетям доступ к мобильному интернету будет автоматически ограничен на пять часов. После этого пользователь также сможет пройти капчу и получить доступ к основным сервисам, чтобы оставаться на связи, вызвать такси или воспользоваться базовыми онлайн-услугами.
По словам Шадаева, эти меры призваны обеспечить цифровую устойчивость инфраструктуры при сохранении базовой доступности жизненно необходимых сервисов для граждан.
На фоне усиливающихся ограничений мобильного интернета в различных регионах России местные власти начали активно разворачивать альтернативные каналы доступа в сеть. В качестве временной или частичной компенсации все чаще предлагается расширение зон с бесплатным Wi-Fi-доступом, в том числе за счет предпринимателей. Так, в Пензенской области увеличивается количество общественных пространств с Wi-Fi, а в Нижегородской области бизнесу предложили обеспечить упрощенное подключение к таким точкам. В Орловской области обсуждают пересмотр тарифов из-за отключений.