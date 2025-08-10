SpaceX намерена удвоить количество запусков ракет с побережья Калифорнии

Согласно текущего графику компании, SpaceX может запускать с космодрома Ванденберг 50 ракет в год. При этом еще в начале 2024 г. соглашение с калифорнийской прибрежной комиссией предполагало запуск только шести ракет в год. С тех пор ВВС и SpaceX добились увеличения этого показателя, попросив комиссию согласиться на 36, затем на 50. Ожидается, что теперь с побережья Калифорнии будут осуществлять уже 95 запусков ракет в год.