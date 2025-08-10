SpaceX намерена удвоить количество запусков ракет с побережья Калифорнии
Компания SpaceX планирует ежегодно производить почти сотню запусков с космической военной базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, однако государственная комиссия, вероятно, будет против этого, пишет Los Angeles Times.
Согласно текущего графику компании, SpaceX может запускать с космодрома Ванденберг 50 ракет в год. При этом еще в начале 2024 г. соглашение с калифорнийской прибрежной комиссией предполагало запуск только шести ракет в год. С тех пор ВВС и SpaceX добились увеличения этого показателя, попросив комиссию согласиться на 36, затем на 50. Ожидается, что теперь с побережья Калифорнии будут осуществлять уже 95 запусков ракет в год.
Комиссия указывает на возможные последствия запусков: по ее мнению, взрывы повлияют на прибрежную фауну и жителей близлежащих районов, которые сообщали о «пугающих звуковых ударах» в связи с резким ростом числа запусков. По данным издания, члены комиссии также указывают на отсутствие контроля и возможность обхода компанией процедуры получения разрешений.
Калифорнийская прибрежная комиссия должна рассмотреть план SpaceX по запуску 95 ракет в год 14 августа.